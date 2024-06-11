Дожди, грозы и град: синоптики о погоде в среду

Вечером во вторник и в среду, 11 июня, в большинстве районов Латвии ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы и град, прогнозируют синоптики.
Временами небо будет проясняться. Будет дуть слабый или умеренный западный юго-западный ветер на побережье и при грозе с усилением до 16 метров в секунду.
Температура воздуха ночью опустится до +8...+13 градусов, днем потеплеет до +16...+21 градуса.
В Риге в среду временами будет идти дождь, между облаками выглянет солнце. Будет дуть слабый или умеренный юго-западный ветер. Температура воздуха составит +11 градусов ночью и +18 градусов днем.
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