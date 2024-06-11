airBaltic ищет новых сотрудников: объявлено 120 вакансий

airBaltic предлагает 60 вакансий бортпроводников - 40 в Риге и 20 в Таллинне. Также авиакомпания набирает вторых пилотов для управления самолетами Airbus A220-300.

Также открыто 17 вакансий Техническом департаменте - для авиамеханика с авиационным опытом, сертифицированного авиатехника (В1 или В2) и других.

В прошлом месяце авиакомпания открыла Техническую академию, где до 1 июля 2024 года можно подать заявку на три специализированные программы.

В то же время Академия пилотов airBaltic также принимает студентов. В настоящее время в академии обучаются 136 студентов, большинство из которых представляют страны Балтии, но есть и студенты из других стран Евросоюза. В целом более 10% слушателей Академии пилотов airBaltic – женщины, и на сегодняшний день после окончания академии в авиакомпанию пришли 99 выпускников.

В airBaltic в настоящее время работает более 2500 сотрудников.

Аудированный оборот airBaltic в прошлом году составил 664,289 миллиона евро, что на 33,2% больше, чем в 2022 году. Компания получила прибыль в размере 33,852 миллиона евро, в отличие от убытков годом ранее.

Латвийскому государству принадлежит 97,97% акций airBaltic, остальная часть принадлежит Aircraft Leasing 1, которая, в свою очередь, принадлежит финансовому инвестору, датскому бизнесмену Ларсу Тюсену.

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