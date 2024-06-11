"Альтернатива для Германии" и крайне левые депутаты бойкотировали речь Зеленского в Бундестаге

Левоэкстремистская партия "Союз Сары Вагенкнехт" (BSW) вообще не участвовала в мероприятии, а лидеры партии евроскептиков "Альтернатива для Германии" (AfD) заявили, что партия отказалась слушать спикера, одетого в камуфляжную одежду.

Зеленский в Берлине принял участие в международной конференции по восстановлению Украины.

"Украине сейчас не нужен президент войны, ей нужен президент мира, который готов вести переговоры, чтобы прекратились смерти и у страны появилось будущее", - заявила AfD.

Коалиционное правительство канцлера Германии Олафа Шольца решительно поддержало Украину и поставляло оружие Киеву после начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года. Однако общественное мнение в Германии в отношении этого подхода по-прежнему разделено. Некоторые немцы опасаются, что поддержка Украины может втянуть Германию в войну, в то время как другие выражают возмущение по поводу сумм денег, тратящихся на Украину.

AfD уже давно резко критикует позицию Германии по войне в Украине, призывая к "мирным переговорам" и критикуя поставки Берлином оружия Киеву.

На выборах в Европейский парламент (ЕП), состоявшихся в Германии в воскресенье, уверенно победил оппозиционные консервативны ХДС/ХСС. Второе место заняла AfD с примерно 16% голосов. Между тем социал-демократы (SPD, куда входит Шольц) показали худший результат в истории - 14%.

BSW, выступающая за прекращение поставок оружия в Украину, набрала 6% голосов.

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