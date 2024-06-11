Сборная Латвии по футболу одержала первую победу под руководством Николато

Матч прошёл в Лиепае и завершился победой латвийской сборной со счётом 1:0. Эта победа стала первой для сборной Латвии под руководством итальянца Паоло Николато.

В середине первого тайма после опасных атак соперника латвийский голкипер Рихард Матревиц несколько раз спас сборную Латвии от пропущенного гола. На последних секундах первого тайма он также не позволил футболистам Фарерских островов забить гол.

Второй тайм начался для латвийской сборной удачно, поскольку на 50-й минуте Андрей Цыганик сделал счёт 1:0 - Мартиньш Кигурс перебросил мяч через соперника, его принял Ренарс Варславанс, который отдал пас в сторону ворот, откуда Цыганик был точен.

Чуть позже, после паса Цыганика, Марко Регжа с нескольких метров пробил над голкипером, а после углового Кристерс Тоберс отправил мяч рядом со штангой. На 75-й минуте матча опасный удар по воротам нанёс Алвис Яунземс.

Победителем Кубка Балтии-2024 стала сборная Эстония, которая в Таллинне одержала победу над Литвой - основное время закончилось вничью (1:1), а в послематчевой серии пенальти эстонцы победили со счётом 4:3.

Напомним, в субботу сборная Латвии по футболу в Лиепае проиграла Литве в полуфинале Кубка Балтии (0:1), а Фареры уступили сборной Эстонии (1:4).

В основном в Кубке Балтии участвовали три команды - Латвия, Литва и Эстония. Дважды присоединялась Финляндия, а в 2022 году в турнире впервые участвовала Исландия.

Кубок Балтии - старейший действующий футбольный турнир среди национальных сборных в мире. Впервые он был сыгран в 1928 году.

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