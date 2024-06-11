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Последний раз видели сегодня: полиция разыскивает пропавшего Армина

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Последний раз видели сегодня: полиция разыскивает пропавшего Армина
Последний раз видели сегодня: полиция разыскивает пропавшего Армина Фото: Valsts policija

Госполиция разыскивает пропавшего Армина Стопниекса 1985 года рождения, который 10 июня покинул свое место жительства в волости Алсвикю Алуксненского края и до сих пор не вернулся.

В последний раз Армина Стопниекса видели сегодня, 11 июня, около 7 часов утра в окрестностях Яунлайцене.

Госполиция призывает ознакомиться с фотографией мужчины и откликнуться каждого, кто владеет информацией о его возможном местонахождении, позвонив по номеру 110.

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