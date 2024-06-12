Эстонец погасил кредит в 5 тысяч, но долг увеличился на 6000 евро

Несколько лет назад Мадис оказался в ситуации, когда ему пришлось узнать бремя быстрых займов и долги в тысячи евро. На вопрос, почему он взял эти кредиты, он сказал: потому что это было так легко. Тогда он не думал о том, что будет дальше. Но в какой-то момент все же был вынужден провести ревизию своей жизни, и нарисовавшаяся картина была безрадостной.