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Эстонец погасил кредит в 5 тысяч, но долг увеличился на 6000 евро

Сандер Сильм
, экономический журналист
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В Эстонии десятки тысяч людей попали в долговое рабство. Консультанты по долгам подчеркивают, что неразрешимых ситуаций не бывает и всегда стоит обратиться со своими проблемами к специалисту.
В Эстонии десятки тысяч людей попали в долговое рабство. Консультанты по долгам подчеркивают, что неразрешимых ситуаций не бывает и всегда стоит обратиться со своими проблемами к специалисту. Фото: Liis Treimann

В прошлом году в Эстонии банкротами были признаны 830 физических лиц, сообщат Rus.Postimees. Но что вообще значит для человека процедура банкротства? Вечно гореть в аду или иметь возможность начать жизнь с чистого листа?

Перевод: Наталия Гребнева

Несколько лет назад Мадис оказался в ситуации, когда ему пришлось узнать бремя быстрых займов и долги в тысячи евро. На вопрос, почему он взял эти кредиты, он сказал: потому что это было так легко. Тогда он не думал о том, что будет дальше. Но в какой-то момент все же был вынужден провести ревизию своей жизни, и нарисовавшаяся картина была безрадостной.

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