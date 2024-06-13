Глава Ассоциации торговцев рассказал, где сильнее всего вырастут цены на одежду

По словам Хенрика Данусевича, больше всего повышение затронет малообеспеченных жителей, которые закупаются в секонд-хендах.

Данусевич отметил, что из-за нового налога размер доплаты для покупателя составит 0,25 евро.

"По новой одежде этого никто даже не почувствует. Если предмет одежды стоит 400 евро, а доплатить придется 25 центов, цена не изменится", - сказал глава Ассоциации торговцев.

Но увеличение налога более существенно отразится на тех, кто покупает в секонд-хендах, ведь "наценка на пиджак за пять евро составит те же 25 центов".

За тонну одежды или обуви компания должна будет заплатить 500 евро, при условии, что она не участвует в расширенной системе ответственности производителей

Ранее сообщалось, что магазины, которые продают бывшую в употреблении одежду - секонд-хенды - выступили против того, чтобы эту сферу обкладывали налогом на природные ресурсы. Это может привести к огромным убыткам в отрасли.

Humana Latvia, один из крупнейших игроков на рынке секонд-хендов, выступила против введения налога.

"Кажется, что сумма небольшая, но это означает, что мы не сможем продолжать сою деятельность. Еврокомиссия посоветовала странам ЕС ввести систему расширенной ответственности, чтобы способствовать долгосрочному использованию текстиля. При этом указано, что торговцы подержанной одеждой должны быть исключены из этой системы. К сожалению, правительство идет другим путем", - рассказала административный директор Humana Latvia Ивета Волтнере.

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