Latvijas dzelzceļš открыл новую станцию в Риге

В LDz утверждают, что новая пассажирская платформа подходит для нужд любого жителя, в том числе для людей с ограниченными возможностями передвижения или родителей с колясками.

В мероприятии, посвященном открытию, приняли участие председатель правления LDz Риналдс Плявниекс, министр сообщения Каспар Бришкенс, исполняющий обязанности председателя правления Pasažieru vilciens (PV) Райтис Нешпорс, член правления детской больницы Зане Страуме, а также министр здравоохранения Хосам Абу Мери.

Плявниекс на церемонии открытия отметил, что до этого несколько станций модернизировали, а это первая построенная "с нуля". Это было сделано, анализируя пассажиропоток, потребности жителей и района. Он сказал, что станция не только перенесена с уже закрытой станции, но и модернизирована.

Кроме того, член правления LDz отметил, что еще на нескольких станциях в направлениях Елгавы, Саулкрасты, Тукумса и Айзкраукле продолжается процесс модернизации и строительства.