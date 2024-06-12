Сегодня Latvijas dzelzceļš откроет новую станцию в Риге

В LDz утверждают, что новая пассажирская платформа подходит для нужд любого жителя, в том числе людей с ограниченными возможностями передвижения или родителей с колясками.

В мероприятии, посвященном открытию, примут участие председатель правления LDz Риналдс Плявниекс, министр сообщения Каспар Бришкенс, исполняющий обязанности председателя правления Pasažieru vilciens (PV) Райтис Нешпорс, член правления детской больницы Зане Страуме, а также министр здравоохранения Хосам Абу Мери.

Представители Pasažieru vilciens ранее заявляли, что в настоящее время удобная посадка и выход из поездов, а также доступ к пассажирским платформам доступны на 32 железнодорожных станциях.

Уже сообщалось, что в рамках проекта модернизации платформ планируется модернизировать 48 надземных пассажирских платформ и связанную с ними инфраструктуру.

Планируется реконструировать 12 платформ на линии Рига - Крустпилс, 20 платформ на линии Рига - Скулте, 9 платформ на линии Рига - Тукумс и 7 платформ на линии Рига - Елгава.

Стоимость проекта составляет 44,4 миллиона евро, в том числе 37,8 миллиона евро финансирования Фонда сплочения ЕС и 6,6 миллиона евро софинансирования LDz.

В прошлом году общий оборот концерна LDz составил 263,529 млн евро, что на 3,4% больше, чем в 2022 году, однако концерн понес убыток в размере 3,231 млн евро.

LDz является управляющим общественной железнодорожной инфраструктурой и холдинговой компанией группы.

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