Видео "Не могли открыть окна": жители жалуются на невыносимый запах

К редакцию программы обратились Анна и Евгений - пожилая пара, проживающая в частном доме в Огре на улице Бривибас. В теплые дни года они любят проводить время на улице, но им часто приходится жить с очень неприятным запахом, рассказали жители Огре. Запах особенно ощутим, когда дует юго-восточный ветер.

"Когда дует юго-восточный ветер, запах невыносим. Например, когда стояла такая жара, две недели мы не могли открыть окна! Мы не знаем, что воняет!" - возмущаются Анна и Евгений.

То, что периодически ощущается неприятный запах, подтвердили и другие жители, встреченные в окрестностях. Люди признались, что жалобы ничего не дали.

Район, в котором часто чувствуется неприятный запах, расположен рядом с рекой Огре. Некоторые жители подозревают, что виной всему нелегальный слив содержимого туалетов в населенных пунктах на другом берегу реки, где не построена центральная канализация.

Если причина в этом, то жителей беспокоит не только запах, но и содержимое, которое попадает в реку Огре и загрязняет ее.

Программа обратилась в муниципалитет, где сказали, что источник запаха другой, он тоже находится на другом берегу реки, но это большая ферма, где земля обогащена большим количеством жидкого навоза.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu

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