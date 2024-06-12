Видео Госконтроль: дефицит бюджета для реализации Rail Baltica в странах Балтии составляет 10-19 млрд евро

Кроме того, в бюджет проекта не включены расходы, связанные с поездами, необходимыми для международных или региональных пассажирских перевозок, чтобы ввести железную дорогу в эксплуатацию.

По данным Министерства сообщения, Балтии необходимо около 23-25 региональных поездов, что обойдется в 300 миллионов евро. Летом 2024 года ни одна из трех стран еще не начала закупку этих поездов или не приняла решение об альтернативном подходе.

Увеличение финансирования из национальных бюджетов за счет государственного займа является наиболее реалистичным альтернативным вариантом финансирования,заявили в Госконтроле, добавив, что в настоящее время увеличение бюджета Rail Baltica не предусмотрено ни в одной из бюджетных стратегий трех стран Балтии.

Согласно последнему анализу затрат и выгод Rail Baltica, общая стоимость железнодорожной линии в странах Балтии может составить 23,8 млрд евро, в том числе 15,3 млрд евро на первый этап проекта в Балтии и 6,4 млрд евро в Латвии. Предыдущий анализ затрат и выгод, проведенный в 2017 году, оценивал общую стоимость проекта в 5,8 млрд евро.

Ранее сообщалось, что во вторник, 11 июня, правительство после долгих обсуждений согласовало дорожную карту проекта Rail Baltica, но полной ясности по привлечению финансирования до сих пор нет, признала на пресс-конференции премьер-министр Эвика Силиня.

Кабинет министров во вторник, 11 июня, рассмотрел подготовленный Министерством сообщения информационный доклад о масштабах и планах реализации проекта Rail Baltica.

Кабинет министров также рассмотрел предложенный объем первого этапа проекта Rail Baltica до 2030 года со сметной стоимостью реализации 6,4 миллиарда евро.

Правительство полностью одобрило часть проекта, финансируемую Европейским инструментом соединения инфраструктуры, а также приняло к сведению ту часть, которая не может быть профинансирована этим инструментом.

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