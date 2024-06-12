Видео Самые большие проблемы Rail Baltica: рост расходов, дефицит бюджета, медленное строительство

Проект Rail Baltica отстает от графика как минимум на пять лет

Как отмечает Государственный контроль, срок завершения первой очереди железной дороги в настоящее время - 2030 год, то есть к концу 2030 года железнодорожная магистраль, соединяющая Таллинн, Ригу, Каунас и Польшу, должна быть готова к началу эксплуатации в 2031 году. Однако, как отмечается в отчете, некоторые внутренние сроки реализации проекта указывают на вероятность его дальнейшей задержки.

Например, согласно интегрированному графику Rail Baltic Estonia, участок от Пярну до границы с Латвией будет полностью завершен в октябре 2032 года, а строительство закончится в конце 2031 года. Однако Rail Baltic Estonia заявила, что предприняла меры для того, чтобы и эти работы были завершены к 2030 году.

Генеральный директорат Европейской комиссии по транспорту и мобильности DG Move обратил внимание ревизионных учреждений на то, что Регламент TEN-T устанавливает 2030 год в качестве даты завершения Rail Baltica, поэтому проект должен быть завершен к этой дате или как можно ближе к ней.

Основной причиной задержки является задержка в разработке детальных строительных проектов, за которые отвечает RB Rail.