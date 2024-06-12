В понедельник, 10 июня, Рижский Мотор-музей торжественно открыл новую интерактивную экспозицию, которая привлечет как местных жителей, так и гостей города. Портал TVNET+ посетил новую выставку.

Первый раздел предлагает посетителям определить и понять элементы пропаганды с помощью интересного интерактивного решения.

Выставка, созданная в классическом формате, обеспечивает более глубокое понимание исторических событий и влияния информации на общество, предлагая новый и увлекательный способ познания истории.