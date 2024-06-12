Фото Как прошла репетиция Рижского квир-хора

Галерея: Репетиция Рижского хора квиров

"Это будет первый большой публичный выход нашего хора из шкафа - и когда еще, как не во время прайда", - говорит Юргис Калниньш, соучредитель Рижского квир-хора. Все мероприятия, организуемые хором, открыты для всех желающих, они также подходят для семей с маленькими детьми.

Первое мероприятие планировалось провести во вторник, 11 июня, в Спикери.

В четверг, 13 июня, в Angārs в Таллинском квартале запланировано нечто беспрецедентное - sing along квиров ChoirUp. ChoirUp - это серия певческих мероприятий, объединяющая всех желающих петь в общей песне.

Под руководством дирижера Норы Жейгуре будет разучена и исполнена песня в честь очень важного символа ЛГБТК-сообщества, после чего последует пение вместе с группой и песни на латышском и английском языках. Перед началом пения на сцену выйдет Рижский квир-хор со специальной программой.