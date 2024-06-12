Фото Как прошла репетиция Рижского квир-хора

Местный ЛГБТ+ хор - Рижский хор квиров - в рамках Балтийского прайда на этой неделе раудет слушателей и зрителей концертами, пением, участием в шествии и возможностью порепетировать вместе. TVNET Grupa также присутствовала на репетиции 11 июня. Смотрите фото!
Галерея: Репетиция Рижского хора квиров
"Это будет первый большой публичный выход нашего хора из шкафа - и когда еще, как не во время прайда", - говорит Юргис Калниньш, соучредитель Рижского квир-хора. Все мероприятия, организуемые хором, открыты для всех желающих, они также подходят для семей с маленькими детьми.
Первое мероприятие планировалось провести во вторник, 11 июня, в Спикери.
В четверг, 13 июня, в Angārs в Таллинском квартале запланировано нечто беспрецедентное - sing along квиров ChoirUp. ChoirUp - это серия певческих мероприятий, объединяющая всех желающих петь в общей песне.
Под руководством дирижера Норы Жейгуре будет разучена и исполнена песня в честь очень важного символа ЛГБТК-сообщества, после чего последует пение вместе с группой и песни на латышском и английском языках. Перед началом пения на сцену выйдет Рижский квир-хор со специальной программой.
Квир-хор также примет участие в кульминации прайда - традиционном шествии в субботу, 15 июня. Хор выступит, исполнив самые красивые латвийские народные и эстрадные песни. "Как и на шествии Праздника песни, и здесь наши хоры будут гордиться своей самобытностью и культурным богатством. Мы сердечно приглашаем всех друзей и сторонников присоединиться к нам в шествии", - подчеркивает дирижер хора Катрина Екабсоне. Начало шествия в 12 часов от Верманского сада.
Сразу после шествия, на заключительном концерте Baltic Pride, квир-хор также выйдет на сцену Верманского сада около 16:00 с выступлениями на латышском и английском языках.
"В истории латвийского народа и истории квиров много общего: нам приходилось бороться за свои права и свободы, проявляя упорство и поддерживая друг друга. Возможно, наслаждаясь пением хора и замечая эти параллели, другим будет легче сопереживать людям ЛГБТ+, которым еще предстоит бороться за равенство", - говорит Лелде Вайводе, соучредитель хора.
Со всеми мероприятиями, организованными Рижским квир-хором, можно ознакомиться на сайте, а также на странице в Facebook Safe Space. Все мероприятия подходят для семей с маленькими детьми.
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