Ср, 12.06.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Видео Заснято, как ВСУ уничтожили в воздухе российский самолет Су-25

rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Засняли, как ВСУ уничтожили в воздухе российский самолет Су-25
Засняли, как ВСУ уничтожили в воздухе российский самолет Су-25 Фото: Ekrānuzņēmums no video.

110-я отдельная механизированная бригада ВСУ опубликовала видео, на котором видно, как 10 июня был уничтожен российский самолет Су-25, сообщают украинские СМИ.

В Генштабе Украины сообщили, что на покровском направлении сбит российский истребитель Су-25.

Министерство обороны Украины написало в соцсети Х: "Браво, солдаты!", - выражая признательность украинским воинам, участвовавшим в операции.

Су-25 советской постройки, получивший в НАТО название Frogfoot, представляет собой самолет, используемый для оказания воздушной поддержки российской наземной пехоте. Сообщается, что за последнее время было сбито несколько российских Су-25, в том числе два 23 мая.

4 мая президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении заявил, что в Донецкой области военнослужащие 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ сбили российский истребитель Су-25.

По данным Генерального штаба украинской армии, потери российских войск в Украине к утру среды достигли 521 830 солдат.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх