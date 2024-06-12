Видео Заснято, как ВСУ уничтожили в воздухе российский самолет Су-25

В Генштабе Украины сообщили, что на покровском направлении сбит российский истребитель Су-25.

Министерство обороны Украины написало в соцсети Х: "Браво, солдаты!", - выражая признательность украинским воинам, участвовавшим в операции.

Су-25 советской постройки, получивший в НАТО название Frogfoot, представляет собой самолет, используемый для оказания воздушной поддержки российской наземной пехоте. Сообщается, что за последнее время было сбито несколько российских Су-25, в том числе два 23 мая.

4 мая президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении заявил, что в Донецкой области военнослужащие 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ сбили российский истребитель Су-25.

По данным Генерального штаба украинской армии, потери российских войск в Украине к утру среды достигли 521 830 солдат.

The 110th Mechanized Brigade released a video of the destruction of a russian Su-25 jet on June 10.



Bravo, warriors! pic.twitter.com/EQtFacRs9h — Defense of Ukraine (@DefenceU) June 11, 2024

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