Видео Заснято, как ВСУ уничтожили в воздухе российский самолет Су-25

110-я отдельная механизированная бригада ВСУ опубликовала видео, на котором видно, как 10 июня был уничтожен российский самолет Су-25, сообщают украинские СМИ.
В Генштабе Украины сообщили, что на покровском направлении сбит российский истребитель Су-25.
Министерство обороны Украины написало в соцсети Х: "Браво, солдаты!", - выражая признательность украинским воинам, участвовавшим в операции.
Су-25 советской постройки, получивший в НАТО название Frogfoot, представляет собой самолет, используемый для оказания воздушной поддержки российской наземной пехоте. Сообщается, что за последнее время было сбито несколько российских Су-25, в том числе два 23 мая.
4 мая президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении заявил, что в Донецкой области военнослужащие 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ сбили российский истребитель Су-25.
По данным Генерального штаба украинской армии, потери российских войск в Украине к утру среды достигли 521 830 солдат.
The 110th Mechanized Brigade released a video of the destruction of a russian Su-25 jet on June 10.— Defense of Ukraine (@DefenceU) June 11, 2024
Bravo, warriors! pic.twitter.com/EQtFacRs9h
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