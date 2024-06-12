В четверг местами пройдут осадки

В четверг, 13 июня, увеличится облачность, а начиная с юго-запада местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.
По прогнозам синоптиков, ожидается слабый и умеренный западный, юго-западный ветер, температура воздуха составит +16...+21 градус.
В Риге прогнозируется переменная облачность, во второй половине дня возможен кратковременный дождь.
Будет дуть слабый юго-западный ветер, температура воздуха не превысит +19 градусов.
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