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В четверг местами пройдут осадки

rus.tvnet.lv/LETA
Обновлено 13 июня 2024, 09:20
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Осадки.
Осадки. Фото: Urmas Luik / Parnu Postimees

В четверг, 13 июня, увеличится облачность, а начиная с юго-запада местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.

По прогнозам синоптиков, ожидается слабый и умеренный западный, юго-западный ветер, температура воздуха составит +16...+21 градус.

В Риге прогнозируется переменная облачность, во второй половине дня возможен кратковременный дождь.

Будет дуть слабый юго-западный ветер, температура воздуха не превысит +19 градусов.

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