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Видео и фото Умер легендарный Джерри Уэст, изображенный на логотипе НБА

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Легенда НБА Джерри Уэст и логотип НБА
Легенда НБА Джерри Уэст и логотип НБА Фото: AP/AFP/Scanpix

В возрасте 86 лет скончался легендарный американский баскетболист Джерри Уэст, изображенный на логотипе Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщают североамериканские СМИ.

В 1960 году в составе сборной США Уэст победил на Олимпийских играх в Риме, где в финальном матче в составе команды СССР соперниками американцев были в том числе латвийские баскетболисты Янис Круминьш, Майгонис Валдманис, Цезарс Озерс и Валдис Муйжниекс.

В 1972 году Уэст стал чемпионом НБА в составе команды "Лос-Анджелес Лейкерс".

В 1969 году он был признан MVP (самым ценным игроком) финальной серии НБА, хотя "Лейкерс" уступили "Бостон Селтикс".

Уэст в общей сложности девять раз выходил с командой "Лос-Анджелес Лейкерс" в финал НБА, но только один раз сумел завоевать чемпионский титул.

Вдохновившись логотипом Высшей бейсбольной лиги (MLB), в 1971 году дизайнер Джерри Диор создал логотип НБА, на котором изображен силуэт Уэста с фотографии Вена Робертса.

После завершения карьеры баскетболиста Уэст работал в нескольких клубах НБА на руководящих должностях, пять раз становился чемпионом с "Лейкерс" (в 1980, 1982, 1985, 1987, 1988 и 2000 годах) и дважды - с "Голден Стэйт Уорриорз" (в 2015 и 2017 годах).

С 2017 года Уэст был членом правления и консультантом клуба НБА "Лос-Анджелес Клипперс".

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