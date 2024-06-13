Как наладить сон, когда ночи короткие и рано светает? Дизайнер даёт советы по выбору гардин

Другим решением для эффекта блок-аут могут стать блокирующие жалюзи (например, блокирующие рулонные шторы FRIDANS от 19,99 евро). «Их можно сочетать с прозрачными шторами, которые смягчают свет и создают уют и уединение в течение дня. Для тех, кто не хочет ничего сверлить, могут выбрать плиссированные жалюзи SCHOTTIS всего за 7 евро. Их даже можно укоротить под разные размеры», — советует дизайнер интерьера IKEA.

Фото: Пресс-фото

Что ещё учитывать выбирая шторы?

Дизайнер интерьеров объясняет, что, когда дело доходит до выбора гардин, не менее важным фактором, чем функциональность, является эстетика: «Длинные шторы могут создать ощущение красоты и роскоши, визуально делая потолки выше, а пространство более роскошным. Они отлично придают глубину и объём жилому пространству. Однако очень важно точно измерить окна, чтобы обеспечить идеальное расположение – слишком короткие гардины не создадут такой эффект, а слишком длинные – могут выглядеть неопрятными».

Дизайнер интерьеров также советует позаботиться о правильной установке и уходе, чтобы максимально использовать функциональность гардин. «Убедитесь, что карнизы для гардин установлены надежно и на нужной высоте. Регулярная стирка необходима, чтобы ваши гардины выглядели опрятно. Аккуратная чистка пылесосом или вытирание пыли помогут предотвратить накопление пыли, а соблюдение инструкций по уходу помогут продлить век ваших гардин», — говорит он.

Фото: Пресс-фото

IKEA продолжает снижать цены

Улучшить повседневную жизнь многих людей – видение IKEA, которое выполняется путём снижения цен, в этом году это происходит уже во второй раз. Цены снижены на сотни товаров из разных категорий, от диванов, и кресел, до решений для хранения и аксессуаров. Например, держатель для зубных щёток DRAGAN теперь стоит 3,49 € (прежняя цена 4,99 €), зеркало TRENSUM 3,99 € (прежняя цена 6,99 €), тележка RÅSKOG 39,99 € (прежняя цена 49,99 €), лампа MÅNALG 19,99 € (прежняя цена 29,99 €), ковёр TVERSTED 89,99 € (прежняя цена – 129 €).

Фото: Пресс-фото

Список товаров со сниженной ценой https://www.ikea.lv/ru/teper-cena-eshyo-nizhe