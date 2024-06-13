Мбаппе: "Сборная Франции едет в Германию, чтобы творить историю"

Один из лидеров сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе ожидает сложный чемпионат Европы. Сборная, которую он представляет, считается одним из главных фаворитов турнира.
"У нас очень сильная команда, все это знают, мы не должны повторять это каждый раз. Мы приезжаем в Германию с большими амбициями, но также и с большим смирением. Мы проиграли последний финал чемпионата мира. Евро - очень сложный турнир, как с точки зрения тактики, так и с точки зрения интенсивности игры. Все команды знают друг друга практически наизусть. Это очень усложняет ситуацию. Мы уже испытали это в 2021 году", - приводит слова Мбаппе Footmercato со ссылкой на Sport Bild.
Сборная Франции сыграет в группе D с Польшей, Нидерландами и Австрией.
25-летний нападающий с нетерпением ждёт начала турнира.
"Это будет невероятный опыт. Ещё одна возможность вписать главу в историю моей страны. Я буду готов. Все знают, что выиграть чемпионат Европы очень сложно. Все команды очень сильные. У нас сумасшедшая группа, но мы готовы к этому. Я хочу выиграть чемпионат Европы. Это единственный трофей, который я ещё не выиграл со сборной", - приводит слова Мбаппе Football on TNT Sports в социальной сети X.
Сборная Франции свой первый матч на Евро-2024 проведёт в следующий понедельник, когда встретится с командой Австрии.
"Мы едем в Германию, чтобы творить историю. Это наша работа. Мы готовы, стремимся к успеху и знаем, что делать. Мы можем сделать что-нибудь хорошее для нашей страны, если привезём трофей домой. Мы будем идти к этому поэтапно. Сначала мы должны пройти групповой этап, а потом увидим", - сказал Мбаппе, который в 79 матчах за сборную Франции отметился 47 голами.
Чемпионат Европы по футболу пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля.
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