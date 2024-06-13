Мбаппе: "Сборная Франции едет в Германию, чтобы творить историю"

"У нас очень сильная команда, все это знают, мы не должны повторять это каждый раз. Мы приезжаем в Германию с большими амбициями, но также и с большим смирением. Мы проиграли последний финал чемпионата мира. Евро - очень сложный турнир, как с точки зрения тактики, так и с точки зрения интенсивности игры. Все команды знают друг друга практически наизусть. Это очень усложняет ситуацию. Мы уже испытали это в 2021 году", - приводит слова Мбаппе Footmercato со ссылкой на Sport Bild.

Сборная Франции сыграет в группе D с Польшей, Нидерландами и Австрией.

25-летний нападающий с нетерпением ждёт начала турнира.

"Это будет невероятный опыт. Ещё одна возможность вписать главу в историю моей страны. Я буду готов. Все знают, что выиграть чемпионат Европы очень сложно. Все команды очень сильные. У нас сумасшедшая группа, но мы готовы к этому. Я хочу выиграть чемпионат Европы. Это единственный трофей, который я ещё не выиграл со сборной", - приводит слова Мбаппе Football on TNT Sports в социальной сети X.

Сборная Франции свой первый матч на Евро-2024 проведёт в следующий понедельник, когда встретится с командой Австрии.

"Мы едем в Германию, чтобы творить историю. Это наша работа. Мы готовы, стремимся к успеху и знаем, что делать. Мы можем сделать что-нибудь хорошее для нашей страны, если привезём трофей домой. Мы будем идти к этому поэтапно. Сначала мы должны пройти групповой этап, а потом увидим", - сказал Мбаппе, который в 79 матчах за сборную Франции отметился 47 голами.

Чемпионат Европы по футболу пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля.

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