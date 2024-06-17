Котельные на мусоре вот-вот появятся вблизи жилых районов Риги. Это опасно?

В Риге на ул. Крустпилс, в непосредственной близости от густонаселенных районов Плявниеки, Кенгарагс и Пурвциемс, планируется строительство новой котельной на щепе и топливе, полученном из мусорных отходов. Эко-активисты протестуют и требуют в принципе запретить строить котельные такого типа вблизи жилых массивов. Этот проект - только первая ласточка: в планах еще подобные объекты в других районах Риги. TVNET+ обратился за комментариями к Рижской думе и Министерству охраны среды (VARAM).