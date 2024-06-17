Котельные на мусоре вот-вот появятся вблизи жилых районов Риги. Это опасно?

В Риге на ул. Крустпилс, в непосредственной близости от густонаселенных районов Плявниеки, Кенгарагс и Пурвциемс, планируется строительство новой котельной на щепе и топливе, полученном из мусорных отходов. Эко-активисты протестуют и требуют в принципе запретить строить котельные такого типа вблизи жилых массивов. Этот проект - только первая ласточка: в планах еще подобные объекты в других районах Риги. TVNET+ обратился за комментариями к Рижской думе и Министерству охраны среды (VARAM).
Против строительства котельной, использующей в качестве топлива мусорные отходы (NAIK), категорически возражают активные жители Плявниеков.
Как рассказал TVNET+ эко-активист и автор опубликованной в Facebook петиции Сергей Гоголь, "выбросы значительно ухудшат качество воздуха и могут представлять существенный риск для здоровья жителей. Многочисленные научные исследования свидетельствуют, что сжигание бытовых отходов выделяет в атмосферу вредный коктейль из канцерогенов, мутагенов, аллергенов, веществ, влияющих на дыхательную и иммунную системы человека, развитие плода. Измерить весь спектр выделяемых веществ и очистить дым полностью невозможно. Вредные вещества накапливаются в окружающей среде и организме".
В зоне выбросов, на расстоянии от 700 до 800 метров от ближайших многоэтажных домов, могут оказаться порядка 170 тысяч жителей. Это Плявниеки (40 тыс.), Кенгарагс (44 тыс.), Латгальский район, ранее известный как Московский форштадт (23 тыс.), Дарзциемс (18 тыс.), Пурвциемс (52 тыс.).