Рижская дума проиграла суд и должна восстановить взорвавшейся дом в Агенскалнсе

В четверг, 13 июня, Рижский городской суд удовлетворил иск владельцев квартир пострадавшего в результате взрыва газа в Агенскалнсе в конце 2020 года жилого дома к Рижской думе о восстановлении здания.
Суд возложил на Рижское самоуправление обязательство немедленно, но не позднее чем в течение двух месяцев со дня вступления решения в силу провести техническое исследование, чтобы восстановить здание в том виде, котором оно было до взрыва.
Во-вторых, муниципалитет обязан восстановить здание по улице Мелнсила, 2 в том виде, в котором оно существовало до взрыва. А также ввести здание в эксплуатацию не позднее трех лет со дня вступления в силу судебных решений.
В случае неисполнения муниципалитетом решения суда в указанный срок "объединение собственников квартир" вправе совершить данные действия за счет муниципалитета, взыскав с муниципалитета необходимые расходы.
Решение может быть обжаловано в Рижском окружном суде в апелляционном порядке в течение 20 дней со дня оглашения решения.
Галерея: Здание в Агенскалнсе после взрыва
Представляющий жильцов дома адвокат Марис Смилга, ранее сообщил, что у него имеется заключение Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) в котором местом взрыва признана 9-я квартира на третьем этаже дома. Эта квартира принадлежит Рижскому самоуправлению и сдавалась в аренду.
Владельцы квартир официально приняли решение подать гражданский иск против думы после того, как им не удалось решить вопрос во внесудебном порядке. Жители просили суд обязать Рижское самоуправление восстановить здание.
Юрист пояснил, что, вероятно, позже к Рижской думе будут предъявлены иски о взыскании и других убытков, поскольку убытки понес каждый собственник квартиры. Они состоят как из имущества, поврежденного непосредственно в результате взрыва и последующего пожара, так и расходов на аренду жилплощади с момента происшествия, поскольку дом непригоден для проживания, а также других сопутствующих расходов.
Согласно Закону о квартирной собственности, собственник квартиры обязан бережно относиться к общей части имущества, чтобы не причинить вреда безопасности и здоровье других людей, а также следить за соблюдением этих правил и требований лицами, проживающими в его собственности.
Также собственник квартиры несет ответственность за причинение ущерба другим собственникам квартир.
В ночь на 31 декабря 2020 года в результате взрыва в Агенскалнсе частично обрушился трехэтажный жилой дом по улице Мелнсила, 2. В результате взрыва и последующего пожара погиб один человек и шестеро получили ранения.
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