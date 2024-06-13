Замороженные активы РФ: как G7 даст Украине 50 млрд долларов

Это финансовые институты, которые занимаются согласованием сделок между покупателями и продавцами ценных бумаг. В ЕС центральных депозитариев не много, крупнейшие из них - Euroclear и Clearstream. Центральные депозитарии обычно не хранят ценные бумаги у себя на счетах, а в рамках своей базы данных открывают счета другим депозитариям. Таким образом, ценные бумаги просто проходят через них, пока операции согласовываются в течение нескольких часов или суток.

Как санкции блокируют российские платежи Фото: DW

Именно на счетах Euroclear санкции ЕС застали подавляющую часть активов Центрального банка России. И пока время идет, они генерируют все больше и больше ликвидности - некоторые облигации приносят дивиденды, у каких-то ценных бумаг наступил срок погашения, и таким образом основная сумма активов превратилась в денежные средства. И эти наличные деньги, ликвидные активы, заморожены так же, как облигации и ценные бумаги.

Эта ликвидность не может быть перемещена за пределы центрального депозитария, но центральный депозитарий должен ей управлять. Он не может хранить ее на своих счетах, а размещает на кратко- и среднесрочных депозитах в центральных банках. До сих пор это приносило большой доход, и он продолжает расти. Но, подчеркивают в Брюсселе, этот исключительный доход существует только благодаря решению об иммобилизации активов, он - ее прямое следствие, ведь в нормальных условиях центральные депозитарии не должны приносить такие поступления. В итоге центральные депозитарии отразили эти поступления как прибыль на своих счетах и платят с них налоги. Бельгия пообещала передать все эти налоги Украине.

Параллельно на международном уровне идет дискуссия о самих заблокированных суверенных активах РФ. Украина добивается их полной конфискации. Но на повестке дня Евросоюза этой темы нет, поскольку ЕС пока не располагает для этого легальными инструментами.

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