Более 300 тыс. солдат НАТО находятся в состоянии повышенной боеготовности

После повторного вторжения России в Украину в 2022 году лидеры стран НАТО договорились о значительном увеличении количества войск, которые командование НАТО может развернуть в течение 30 дней.

"Предложения, представленные союзниками, значительно превышают согласованные нами 300 000 военнослужащих", - сказал представитель НАТО.

Планы были приняты на саммите НАТО в прошлом году, в которых впервые после окончания холодной войны было указано, как каждая страна НАТО будет действовать в случае вторжения Москвы.

Командование НАТО в настоящее время пытается убедиться, что у него есть возможность реализовать эти планы, если возникнет такая необходимость. Однако альянс испытывает нехватку средств ПВО, ракет дальнего радиуса действия и других ключевых видов вооружений.

"Есть вещи, которых нам как альянсу сейчас не хватает, и нам необходимо заняться ими", - признала персона в структуре НАТО.

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