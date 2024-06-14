Видео За занавесом: Кремль спекулирует на Карибском кризисе

"Ответ будет асимметричным"

В программе "60 минут" на заднем плане постоянно демонстрировалась карта, на которой были отмечены следующие страны: Мексика, Никарагуа, Куба, Венесуэла, Сербия, КНДР, Иран, Йемен. Почему и что объединяет эти страны? Ответ прост: по мнению пропагандистов, именно этим странам Россия могла бы поставлять ракеты дальнего действия, чтобы они могли нанести удар по Америке.

То есть, как заявил Путин в Петербурге, если Запад поставляет Украине ракеты дальнего действия и разрешает наносить ими удары по территории России, то ответ Кремля будет асимметричным. Россия поставит такое оружие недружественным Америке странам. Путин, впрочем, не упомянул ни о том, когда такие поставки могут состояться, ни в какие страны. За него это сделали пропагандисты, утверждавшие, что миллиарды людей по всему миру были бы рады нанести удар по гегемону. А в качестве стран, по которым такие удары могут быть нанесены, упоминались США, Великобритания, Франция и Германия.

Видео: Фрагмент российской пропагандистской передачи

Пропагандистка Ольга Скабеева заявила, что подобный ответ России может стать единственным решением нынешнего кризиса и напомнила, что так Советский Союз в 1962 году разрешил Карибский ракетный кризис. Скабеева также спекулировала, что именно данное заявление Путина заставило президента США Джо Байдена сделать заявление о том, что Америка не позволит Украине ударить по Москве и Кремлю.