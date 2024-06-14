Видео За занавесом: Кремль спекулирует на Карибском кризисе

На минувшей неделе пропагандистские послания России сконцентрировались вокруг прошедшего в Санкт-Петербурге экономического форума, в котором принял участие и российский диктатор Владимир Путин. Широко освещалась его пресс-конференция с главными редакторами СМИ, в том числе из "недружественных стран".
Царивший на нем идеологический тон состоял из смеси оптимизма и воинственной агрессии с акцентом на том, что Россия - единственная держава, которая может спасти мир от охватившего Запад "ядерного безумия". Такая риторика особенно цинична потому, что Россия - единственная ядерная держава, которая вообще говорит о возможности применения ядерного оружия. Ни одна другая страна ни словом не заикалась об этом даже в контексте самообороны.
Наряду с этим Путин и обслуживающая его идеологическая свита подчеркнули, в каком хорошем состоянии находится российская экономика и что она развивается гораздо быстрее, чем западные экономики.
"Путин - большой мастер по продаже оптимизма, и это целая стратегия: сегодня в России оптимизм - официальная религия и обязательная государственная идеология", - заявил изданию New York Times Кирилл Рогов, бывший советник правительства России, ныне возглавляющий аналитический центр Re: Russia. Он объяснил, что многие положительные экономические показатели обусловлены огромными расходами правительства на оборонную отрасль. Но у них есть и важные побочные эффекты, главными из которых являются инфляция и перегрев экономики. Нельзя не отметить, что расходы на оборону осуществляются за счет других отраслей и никоим образом не улучшают материальное благополучие населения. Наоборот, из-за резкой инфляции оно ухудшается.