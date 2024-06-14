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Видео За занавесом: Кремль спекулирует на Карибском кризисе

Фрагмент российской пропагандистской передачи Фото: Televīzijas kanāla "Rossiya 1" ekrānuzņēmums
LETA
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На минувшей неделе пропагандистские послания России сконцентрировались вокруг прошедшего в Санкт-Петербурге экономического форума, в котором принял участие и российский диктатор Владимир Путин. Широко освещалась его пресс-конференция с главными редакторами СМИ, в том числе из "недружественных стран".

Царивший на нем идеологический тон состоял из смеси оптимизма и воинственной агрессии с акцентом на том, что Россия - единственная держава, которая может спасти мир от охватившего Запад "ядерного безумия". Такая риторика особенно цинична потому, что Россия - единственная ядерная держава, которая вообще говорит о возможности применения ядерного оружия. Ни одна другая страна ни словом не заикалась об этом даже в контексте самообороны.

Наряду с этим Путин и обслуживающая его идеологическая свита подчеркнули, в каком хорошем состоянии находится российская экономика и что она развивается гораздо быстрее, чем западные экономики.

"Путин - большой мастер по продаже оптимизма, и это целая стратегия: сегодня в России оптимизм - официальная религия и обязательная государственная идеология", - заявил изданию New York Times Кирилл Рогов, бывший советник правительства России, ныне возглавляющий аналитический центр Re: Russia. Он объяснил, что многие положительные экономические показатели обусловлены огромными расходами правительства на оборонную отрасль. Но у них есть и важные побочные эффекты, главными из которых являются инфляция и перегрев экономики. Нельзя не отметить, что расходы на оборону осуществляются за счет других отраслей и никоим образом не улучшают материальное благополучие населения. Наоборот, из-за резкой инфляции оно ухудшается.

"Ответ будет асимметричным"

В программе "60 минут" на заднем плане постоянно демонстрировалась карта, на которой были отмечены следующие страны: Мексика, Никарагуа, Куба, Венесуэла, Сербия, КНДР, Иран, Йемен. Почему и что объединяет эти страны? Ответ прост: по мнению пропагандистов, именно этим странам Россия могла бы поставлять ракеты дальнего действия, чтобы они могли нанести удар по Америке.

То есть, как заявил Путин в Петербурге, если Запад поставляет Украине ракеты дальнего действия и разрешает наносить ими удары по территории России, то ответ Кремля будет асимметричным. Россия поставит такое оружие недружественным Америке странам. Путин, впрочем, не упомянул ни о том, когда такие поставки могут состояться, ни в какие страны. За него это сделали пропагандисты, утверждавшие, что миллиарды людей по всему миру были бы рады нанести удар по гегемону. А в качестве стран, по которым такие удары могут быть нанесены, упоминались США, Великобритания, Франция и Германия.

Видео: Фрагмент российской пропагандистской передачи

Пропагандистка Ольга Скабеева заявила, что подобный ответ России может стать единственным решением нынешнего кризиса и напомнила, что так Советский Союз в 1962 году разрешил Карибский ракетный кризис. Скабеева также спекулировала, что именно данное заявление Путина заставило президента США Джо Байдена сделать заявление о том, что Америка не позволит Украине ударить по Москве и Кремлю.

Правда, и здесь не обошлось без мелкой лжи и искажений. А именно, по словам Скабеевой, Байден сказал, что такое разрешение не дается "пока". После чего пропагандисты бросились всячески обыгрывать это "пока". При этом все желающие могут прослушать интервью Байдена ABC и убедиться, что президент США ни в какой момент слово "пока" не употреблял. Сказанное было недвусмысленным: удары по Москве и Кремлю не разрешаются.

Стоит упомянуть, что в ближайшие недели ожидается прибытие в регион Карибского моря российских военных кораблей и самолетов на военные учения, и США тщательно следят за ситуацией, передает агентство AP. Официальные лица США считают, что в напряженной ситуации Москва пытается продемонстрировать, что Россия по-прежнему остается великой военной державой. В то же время американцы заявили, что пока не видят оснований для беспокойства.

"Кремль регулярно угрожает прямыми ударами по целям на Западе, пытаясь использовать страх Запада перед эскалацией, чтобы побудить Запад остановить оказание поддержки Украине, и угроза Путина от 5 июня в этом смысле не является заметным поворотом", - пишет американский аналитический центр "Институт изучения войны" (ISW).

Как подчеркивают его аналитики, маловероятно, что Россия способна поставлять другим странам такое оружие, поскольку все эти системы уже используются для широкомасштабных ударов по Украине.

Кремль, скорее всего, надеется, что четкий намек на Карибский кризис и участие несущего ядерное оружие корабля в военных учениях заставят Запад придерживаться так называемого "самосдерживания", полагает ISW. При этом отмечается, что Кремль, скорее всего, связал сообщение о швартовках российского военно-морского флота в портах Кубы с угрозами Путина о поставках отдельным странам оружия дальнего действия для возможных ударов по западным странам.

Украина станет для американцев вторым Вьетнамом

"Вы сбрендили совсем, что ли? Вы тупые?" - такова была реакция Путина на вопрос одного иностранного журналиста о том, собирается ли Россия напасть на какую-либо из стран НАТО. Путин вновь рассказал, что Россия не собирается ни на кого нападать, а также даже не думает о применении ядерного оружия. Правда, тут же последовало уже многократно озвученное заявление о том, что Россия применит это смертоносное оружие только в том случае, если Запад вынудит ее к этому и если под угрозой окажется суверенитет и территориальная целостность России.

Видео: Фрагмент российской пропагандистской передачи

Путин в очередной раз произнес циничную ложь о том, что на войне в Украине Россия не атакует, а защищается. Причиной и началом войны якобы стал "антиконституционный государственный переворот" 2014 года, устроенный США. Повторно глава государства-агрессора рассказал, что восемь лет в Донбассе происходил "геноцид" русских и у России не было другого выхода, кроме как провести "специальную военную операцию", чтобы "защитить" себя и своих соотечественников.

Кроме того, Путин повторил то, что уже неоднократно говорил Байдену: прекратите поставлять оружие Украине и война будет окончена в ближайшее время. В очередной раз звучали и сетования в связи с тем, что Запад не выполняет так называемые Минские соглашения, которые бы исключили войну, и что Россию "кинули". На самом деле Минские соглашения нарушила именно Россия.

Решение Путина признать независимость сепаратистских формирований Донбасса противоречит Минским соглашениям, подтвердил в свое время специальный представитель председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе Микко Киннунен. Более того, пункт Минских соглашений 2014 года о выводе с территории Украины всех иностранных вооруженных формирований, военной техники, а также наемников Россия никогда не считала обязательным для себя, поскольку тогда утверждалось, что российских войск в Украине нет, там сражаются только местные силы.

Ангажированные Кремлем "политологи" подчеркнули, что Украина станет для американцев вторым Вьетнамом, и напомнили, что США не выиграли войну во Вьетнаме. Для придания веса своим словам они сделали не соответствующие действительности заявления о том, что за инструкторами западных стран, отправившимися в Украину обучать солдат, обязательно последуют регулярные войска.

Пропагандисты на разный лад интерпретировали слова министра обороны Германии Бориса Писториуса о том, что "мы должны быть готовы к войне до 2029 года". Конечно, это было преподнесено так, что в 2029 году Германия нанесет удар по России. В то время как Писториус на самом деле сказал о том, что нельзя верить, будто Путин остановится у границ Украины.

Доминирующий пропагандистский нарратив таков: Запад хочет войны с Россией, чтобы ее уничтожить, и это лишь вопрос времени, когда Запад нападет. При этом "кремлины" утверждают, что единственно возможная война между Россией и Западом - это ядерная война.

Русская боль за день "Д"

На минувшей неделе в Париже отмечалось 80 лет со дня высадки союзников в Нормандии, который в СССР, а ныне России, называют открытием второго фронта, а в США - днем "Д" - "D-Day". В тот день было начато вторжение в оккупированную Германией часть Западной Европы, за которым последовала победа союзников во Второй мировой войне. На торжества Россию не пригласили.

Пропагандисты незамедлительно заявили, что западные страны искажают историю, игнорируя тех, кто спас весь мир. Бывшая союзническая антигитлеровская коалиция якобы превратилась в объединение империалистов.

Видео: Фрагмент российской пропагандистской передачи

Надо сказать, что с самого начала войны в Украине Россия пытается обесценить вклад союзников в разгром нацизма. Россиянам рассказывают, что на самом деле вся Европа так или иначе поддерживала Гитлера. Сегодняшняя Европа не может простить России победу во Второй мировой войне, поэтому ее охватил дух реваншизма.

О том, что значительный вклад в победу во Второй мировой войне внесли американцы, пропагандисты вообще не упоминают. Вместо этого уже в который раз прозвучала история о возрождении на Западе фашизма и о том, что Россия должна вновь повторить свою историческую миссию и спасти мир от "коричневой чумы".

То есть, по мнению русских, любой, кто выступает против нынешней кремлевской власти, - фашист. Если 80 лет назад Россия победила фашизм, то и сегодня она может действовать как хочет, потому что ее исторические заслуги оправдывают любые действия.

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SIF MAF 2023 Фото: LETA

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