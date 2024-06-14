Тупик в Волчанске и прорыв армии РФ возле Покровска: что происходит на фронте

Что касается Часового Яра, то, по данным Украинской службы Би-би-си Украина, российские войска уже больше недели находятся в жилой застройке города. Бои ведутся в микрорайоне «Канал», единственном, который расположен на восточном берегу канала Северский Донец-Донбасс.

Именно эта водная преграда, очевидно, в ближайшие дни станет линией фронта. На участке севернее и южнее Часового Яра российские войска уже к ней вышли, но, по данным украинского командования, так и не смогли пересечь канал и создать плацдарм на западном берегу.

Чтобы обезопасить южный фланг своей группировки, армия РФ пытается взять под контроль поселки к юго-востоку от Часового Яра: Ивановское, Клещеевка и Андреевка.

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Вероятно, первые два населенных пункта уже полностью или почти полностью оккупированы россиянами, но украинцы продолжают удерживать позиции на их окраинах.

«Они [российские военные — Ред.] до канала никак не могут добраться. Они пытаются „зачистить“ территорию именно перед каналом. Однако это им удается довольно плохо, потому что все же мы держим здесь оборону», — заявил 11 июня в эфире телемарафона начальник пресс-службы 26-й артиллерийской бригады ВСУ Олег Калашников.

«Сопротивление им оказывают довольно сокрушительное. Они во много раз тратят больше как личного состава, так и техники именно здесь», — добавил он.

Карта Фото: BBC