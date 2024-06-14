Тупик в Волчанске и прорыв армии РФ возле Покровска: что происходит на фронте

Украине удалось остановить наступление армии РФ под Харьковом, но в Донецкой области россияне пробивают оборону ВСУ и движутся к административным границам области.
Это перевод заметки корреспондента Украинской службы Би-би-си, оригинал на украинском языке можно прочитать здесь.
Российское наступление на Харьковщине началось месяц назад, в течение первых двух суток армия РФ смогла продвинуться на 7-10 км вглубь украинской территории на направлениях в сторону села Липцы и города Волчанск.
Но командование Вооруженных сил Украины привлекло резервы, получило разрешение от западных союзников наносить удары их оружием по российской территории и этим фактически положило конец всем атакующим надеждам противника.
Более того, в последние недели именно украинские войска проводят удачные контратакующие действия под Харьковом.
Американский аналитический центр «Институт изучения войны» (ISW) 12 июня сообщил, что ВСУ восстановили утраченные позиции на направлении Липцев и продолжают оттеснять россиян от соседнего села Глубокое.
Что же касается Волчанска, то еще несколько недель назад линия фронта проходила здесь по реке Волчья, которая фактически делила город на примерно равные северную и южную части.
Россияне не смогли форсировать ее, а украинцы, наоборот, удачно воспользовались моментом и отбили у противника несколько кварталов в северной части города. Однако полностью выбить россиян из населенного пункта пока не удается. Обе стороны активно применяют авиационные бомбы для уничтожения позиций противника в многоэтажках в жилых кварталах.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский по итогам своей недавней поездки на фронт сообщил, что в Волчанске российская армия «увязла». «В Волчанске противник увяз, несмотря на привлеченные силы и средства, которые постоянно пополняет за счет подразделений с других направлений», — отметил главком.
Прорыв к Покровску
Но на других направлениях ситуация для Украины не столь благоприятна.
Россия, несмотря на недавние заявления украинского руководства о стабилизации фронта, продолжает развивать свое наступление в западном направлении. Наступление здесь продолжается еще с зимы после захвата пригородов Донецка, Авдеевки и Марьинки.
Собственно, самый большой прорыв удался РФ в направлении стратегически важного города Покровск. С февраля российские войска преодолели там 20 км, то есть половину пути от Авдеевки до этого населенного пункта. Такому стремительному продвижению поспособствовало падение населенного пункта Очеретино в конце апреля.
Сейчас россияне ведут бой за Новоалександровку и приближаются к поселкам Воздвиженка и Лозоватское, которые находятся в 22 км от Покровска. Но самая большая опасность в другом — всего в 5 км за Воздвиженкой начинается трасса Покровск — Константиновка. Если армии РФ удастся ее перерезать, то это поставит в чрезвычайно трудное положение группировки ВСУ в Донецкой области. В частности, в полуокружении окажутся войска возле Торецка.
Срезать этот выступ на Покровском направлении украинским Вооруженным силам пока не удается. Мало того, в последние недели россияне максимально обезопасили южный фланг этого выступа, в частности, оттеснив позиции ВСУ от сел Нетайлово и Уманское.
Очевидно, замысел украинского командования заключается в том, что наступление россиян удастся затормозить с помощью водных преград — Карловского водохранилища и реки Волчья (не следует путать ее с той, которая протекает через Волчанск). До них остается около 5-7 км.
Генерал Сырский отмечает, что успех россиян на этом направлении связан с тем, что они сосредоточили здесь больше всего штурмовых подразделений на всем фронте.
Военный аналитик украинской группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец указывает, что именно на Покровском направлении армия РФ удачно перемещает силы и средства, создавая на отдельных участках разительное преимущество над ВСУ. По его мнению, в ближайшее время российские войска попытаются провести две операции: перерезать дорогу Покровск-Константиновка и создать плацдарм на западном берегу реки Волчья.
«В общем, ситуация на Покровском направлении — тяжелая и сложная и имеет все шансы к дальнейшему ухудшению… Командование противника в ближайшее время, очевидно, приложит максимум усилий, чтобы расширить и углубить ее еще больше», — считает эксперт.
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«Выдавливание» в Донецкой области
В начале июня российский президент Владимир Путин заявил, что РФ не имеет достаточно войск, чтобы быстро достичь своих военных целей в Украине и поэтому занимается «выдавливанием противника».
Демонстрация, что именно представляет собой эта тактика, происходит в Донецкой области — возле Часового Яра, Курахово и Угледара.
Что касается Часового Яра, то, по данным Украинской службы Би-би-си Украина, российские войска уже больше недели находятся в жилой застройке города. Бои ведутся в микрорайоне «Канал», единственном, который расположен на восточном берегу канала Северский Донец-Донбасс.
Именно эта водная преграда, очевидно, в ближайшие дни станет линией фронта. На участке севернее и южнее Часового Яра российские войска уже к ней вышли, но, по данным украинского командования, так и не смогли пересечь канал и создать плацдарм на западном берегу.
Чтобы обезопасить южный фланг своей группировки, армия РФ пытается взять под контроль поселки к юго-востоку от Часового Яра: Ивановское, Клещеевка и Андреевка.
Вероятно, первые два населенных пункта уже полностью или почти полностью оккупированы россиянами, но украинцы продолжают удерживать позиции на их окраинах.
«Они [российские военные — Ред.] до канала никак не могут добраться. Они пытаются „зачистить“ территорию именно перед каналом. Однако это им удается довольно плохо, потому что все же мы держим здесь оборону», — заявил 11 июня в эфире телемарафона начальник пресс-службы 26-й артиллерийской бригады ВСУ Олег Калашников.
«Сопротивление им оказывают довольно сокрушительное. Они во много раз тратят больше как личного состава, так и техники именно здесь», — добавил он.
Активные наступательные действия российская армия ведет также в направлении стратегически важного города Курахово, где пытается вытеснить украинские войска из Красногоровки (15 км до Курахово) и приблизиться к Георгиевке (11 км).
Южнее этого участка Москва пытается поставить в трудное положение украинскую группировку, которая держит плацдарм возле Угледара.
Для этого армия РФ пытается перерезать логистический маршрут Угледар — село Константиновка (не следует путать с городом Константиновка возле Краматорска). В последний месяц она приблизилась к этой дороге на расстояние 3-5 км.
Что на других направлениях
На других участках фронта наиболее агрессивно россияне атакуют на Купянском направлении. Здесь они смогли захватить село Ивановка в 18 км к юго-востоку от Купянска, а также давят на украинскую оборону вдоль трассы на Сватово.
На некоторых участках россияне смогли пересечь дорогу и пытаются свернуть плацдарм ВСУ на восточных берегах рек Оскол и Черный Жеребец. Прорвать оборону украинцев здесь, а также южнее на Лиманском направлении, им не удается.
В то же время в Запорожской области россияне прилагают все усилия, чтобы нивелировать достижения ВСУ во время их наступления в 2023 году.
Минобороны РФ уже заявило, что вернуло под свой контроль освобожденные в прошлом году поселки Работино и Старомайорское. Украинская сторона эти заявления не подтверждает.
Согласно данным украинского портала DeepState, примерно половина Работино оккупирована россиянами, а остальное находится в «серой зоне».
Похожая ситуация со Старомайорским — аналитики указывают, что РФ почти полностью захватила поселок.
Украинский генштаб 12 июня сообщил, что противник также атакует соседнее Урожайное.
Непонятна ситуация с украинским плацдармом на левобережье Херсонщины возле села Крынки. О его ликвидации российские власти заявили еще в феврале, но это заявление было опровергнуто не только украинскими источниками, но и российскими «военкорами».
Однако 9–10 июня те сообщили, что украинцы оставили этот плацдарм. Например, Z-блогер Владимир Романов заявил, что «живого противника в Крынках нет».
Более того, украинский депутат и член комитета по нацбезопасности и обороне Марьяна Безуглая 8 июня заявила, что Крынки «де факто не наши».
Однако главком Сырский 12 июня сообщил, что бои за удержание плацдарма в этом районе продолжаются. «В районе Крынки бои продолжались за удержание плацдарма и контроля островов, без существенных изменений в состоянии и положении сторон», — отметил он.
Но, по данным Украинской службы Би-би-си, в последние дни ситуация в этом районе для ВСУ действительно значительно усложнилась. Позиции на левобережье Херсонщины попали под мощные атаки противника и не исключено, что в ближайшее время может появиться информация об отходе с плацдарма, который украинцы удерживали более полугода.