В Риге пройдут мероприятия памяти жертв коммунистического геноцида

14 июня 1941 года советскими властями за одну ночь из Латвии было депортировано почти 16 000 человек.

В память о тех событиях на железнодорожной станции Шкиротава сегодня в 10:00 пройдет минута памяти жертв коммунистического геноцида с участием общества политически репрессированных Латгальского предместья, фольклорного ансамбля Vilkači и представителей самоуправления.

В 12:00 у мемориала возле Музея оккупации состоятся минута памяти и возложение цветов. В мероприятии примут участие представители Латвийского общества политически репрессированных, государственные должностные лица и представители Рижской думы. После мероприятия состоится шествие и возложение цветов к памятнику Свободы.

Еще одна памятная церемония пройдет в 15:00 на железнодорожной станции Торнякалнс. В ней примут участие члены клуба политически репрессированных Курземского района и должностные лица самоуправления.

Также в день памяти жертв коммунистического геноцида в столице пройдут концерты, а в Домском соборе прозвучит кантата Луции Гаруты и Андрея Эглитиса "Боже, земля твоя горит!".

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