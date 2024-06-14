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Сейм планирует начать осеннюю сессию 3 сентября

rus.tvnet.lv/LETA
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Премьер-министр Эвика Силиня
Премьер-министр Эвика Силиня Фото: Zane Bitere/LETA

Президиум Сейма и совет фракций в четверг, 13 июня, договорились начать осеннюю сессию этого года 3 сентября и установить, что она будет завершена 20 декабря.

Решение по этому вопросу еще предстоит принять Сейму.

Весенняя сессия этого года завершится 21 июня.

Регламент Сейма предусматривает очередные и внеочередные сессии. У парламента в году три очередных сессии - осенняя, зимняя и весенняя, а в период между ними для рассмотрения важных вопросов могут созываться внеочередные сессии.

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