Сейм планирует начать осеннюю сессию 3 сентября

Президиум Сейма и совет фракций в четверг, 13 июня, договорились начать осеннюю сессию этого года 3 сентября и установить, что она будет завершена 20 декабря.
Решение по этому вопросу еще предстоит принять Сейму.
Весенняя сессия этого года завершится 21 июня.
Регламент Сейма предусматривает очередные и внеочередные сессии. У парламента в году три очередных сессии - осенняя, зимняя и весенняя, а в период между ними для рассмотрения важных вопросов могут созываться внеочередные сессии.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!