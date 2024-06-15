Сборная Германии разгромила Шотландию в матче открытия Евро-2024

Матч прошёл на стадионе "Альянц-Арена" в Мюнхене и завершился разгромной победой хозяев со счётом 5:1.

На 10-й минуте счёт в матче открыл атакующий полузащитник сборной Германии Флориан Вирц, который стал самым молодым автором гола сборной Германии в истории Евро (21 год и 42 дня). Спустя 9 минут Джамал Мусиала удвоил результат.

На 45-й минуте защитник сборной Шотландии Райан Портеус получил прямую красную карточку за нарушение на полузащитнике Илкае Гюндогане, а на 45+1-й минуте нападающий сборной Германии Кай Хаверц забил третий гол своей команды, реализовав 11-метровый.

Во втором тайме Никлас Фюлькруг, заменивший Хаверца, на 68-й минуте довёл счёт до 4:0. Гол престижа шотландцы забили не без помощи защитника немецкой команды Антонио Рюдигера, на 87-й минуте срезавшего мяч в собственные ворота. Однако в добавленное время Эмре Джан установил окончательный результат встречи - 5:1.

Отметим, что немецкий голкипер Мануэль Нойер, который сыграл в стартовом составе крупного турнира в 35-й раз, установил рекорд сборной Германии. Среди европейских футболистов больше матчей на чемпионатах мира и Европы провели португалец Криштиану Роналду (43) и итальянец Паоло Мальдини (36).

Сборная Германия набрала три очка и поднялась на первое место в группе А. Во втором туре группового этапа сборная Германии сыграет с венграми, а команда Шотландии встретится со сборной Швейцарии. Оба матча состоятся 19 июня.

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