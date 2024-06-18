Вт, 18.06.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Для абонентов

Рекордсмен Латвии Дмитрий Серёгин о секрете африканских бегунов и премиях за марафоны

Саша Пилат Justs Kravalis rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Гостем передачи "Мне только спросить" в студии RUS TVNET стал латвийский бегун на длинные дистанции Дмитрий Серёгин.

  • Считает ли Серёгин свои награды и рекорды?
  • Есть ли у него в Латвии конкуренты?
  • Почему африканцы быстрее всех бегают?
  • Почему полумарафон - не олимпийский вид спорта?
  • Что важнее - итоговое время или место?
  • Почему не удалось выиграть Рижский марафон?
  • Бегуны во время обгона говорят гадости?
  • Зачем бегунам тренер?
  • Бег - это для всех?
  • Можно ли бегом зарабатывать себе на жизнь?
  • Как бороться с ленью?
  • Рига - удобный город для бегунов?
КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх