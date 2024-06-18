Рекордсмен Латвии Дмитрий Серёгин о секрете африканских бегунов и премиях за марафоны

RUS TVNETСпортДругие видыДля абонентовРекордсмен Латвии Дмитрий Серёгин о секрете африканских бегунов и премиях за марафоны Саша Пилат, Justs Kravalis, rus.tvnet.lv18 июня 2024, 00:01CopyMessenger Telegram WhatsappГостем передачи "Мне только спросить" в студии RUS TVNET стал латвийский бегун на длинные дистанции Дмитрий Серёгин.Считает ли Серёгин свои награды и рекорды?Есть ли у него в Латвии конкуренты?Почему африканцы быстрее всех бегают?Почему полумарафон - не олимпийский вид спорта?Что важнее - итоговое время или место?Почему не удалось выиграть Рижский марафон?Бегуны во время обгона говорят гадости?Зачем бегунам тренер?Бег - это для всех?Можно ли бегом зарабатывать себе на жизнь?Как бороться с ленью?Рига - удобный город для бегунов?КомментарииCopyMessenger Telegram WhatsappКлючевые слова марафонбегполумарафон:латвийский спортмне только спроситьсодержание RUS TVNET