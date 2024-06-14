Актриса Ребел Уилсон вместе с невестой из Латвии планируют навестить родителей

"Рамона родилась в Латвии, а она не так дружелюбна к сообществу ЛГБТ+, как другие страны", - рассказала 44-летняя Уилсон в интервью Today.

​Уже через несколько недель Ребел и ее 40-летняя невеста Рамона отправятся в Европу вместе со своей 19-месячной дочерью Ройс.

По словам Уилсон, она с осторожным оптимизмом смотрит на первую встречу со своими будущими тещей и тестем.

"Я просто чувствую, что некоторым людям нужно немного больше времени, чтобы принять такие отношения. Некоторые никогда не будут к этому готовы. И это понятно, это их выбор", - говорит она.

"Есть еще части мира, которые не так открыты".

"Но я с нетерпением жду встречи с ними, потому что знаю, что они очень умные. Мать Рамоны - врач", - рассказывает Уилсон.

Ребел сделала каминг-аут в июне прошлого года, написав в социальных сетях: "Я всегда думала, что ищу диснеевского принца... но, возможно, на самом деле мне нужна была диснеевская принцесса". Ее возлюбленной стала Рамона Агрума из Латвии.

Уилсон говорит, что они с Рамоной обнародовали свои отношения "за несколько месяцев" до того, как были к этому готовы, потому что некий репортер пригрозил раскрыть их тайную связь. Поэтому женщины объявили о своих отношениях публично раньше, чем хотели, но на своих условиях.

"Некоторые члены семьи Рамоны не знали о нас, пока не узнали об этом из прессы", - отмечает Уилсон.

Она добавляет, что Ройс сыграла большую роль в возвращении Агрумы в Латвию. Уилсон и Агрума стали родителями с помощью суррогатной матери в ноябре 2022 года.