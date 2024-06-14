14 июня Украина вернула останки 254 погибших военных, сообщил Координационный штаб Украины, пишет Русская служба BBC.
Российская сторона об обмене телами не сообщала.
Как рассказали в украинском штабе, большинство погибших (221 человек) воевали на Донецком направлении. 25 павших воевали на Запорожском направлении, четверо - на Луганском. Еще четыре тела были переданы из моргов, находящихся на российской территории.
"Вооруженные силы Украины перевезут репатриированные тела и останки в определенные государственные учреждения. Представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят личности погибших", - сказали в штабе.
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