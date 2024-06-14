По факту позиция заключается в следующем: мы всегда хотели решить проблему мирно, но после саботажа Запада и Киева пришлось прибегнуть к силе. Сейчас это может показаться экзотичным, но когда-нибудь мы сможем сказать: а ведь мы предлагали более мягкий вариант".

Что случилось?

Как сообщалось, российский диктатор, выступая в Министерстве иностранных дел РФ, назвал условия для прекращения боевых действий в Украине.

Путин заявил, что украинские войска должны быть полностью выведены с территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в пределах административных границ. Он отметил, что речь идет о всей территории этих регионов, а не только о частях, оккупированных Россией. Кроме того, Украина должна уведомить об отказе от вступления в НАТО.

Если эти условия будут выполнены, то Россия "незамедлительно" прекратит огонь, сказал Путин. "Как только в Киеве заявят, что готовы к такому решению, и начнут реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомят об отказе от планов по вступлению в НАТО, с нашей стороны незамедлительно, буквально в ту же минуту, поступит приказ прекратить огонь и начать переговоры. Повторю, мы это сделаем незамедлительно", - приводит его слова "Медуза".

По словам Путина, суть российского предложения "не во временном перемирии". Речь идет не о заморозке конфликта, а о его "окончательном завершении".