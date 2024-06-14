Соответственно, контактов для выплаты компенсации за смерть они не указали.

Основные тенденции

Фото: BBC

Самой быстрорастущей категорией потерь на фронте сейчас являются добровольцы.

С осени 2023 года мы фиксируем резкий и существенный рост погибших именно в этой группе. С октября еженедельные потери добровольцев не опускались ниже 75 человек в неделю. За последние две недели подтвердилась гибель еще 252 добровольцев.

Столь высокий уровень потерь в данной категории связан с несколькими факторами.

Во-первых, средний возраст добровольцев гораздо выше, чем у представителей других категорий. Большая часть недавно подписавших контракт — это люди в возрасте 40-49 лет. Им сложнее справляться с высокими физическими и психологическими нагрузками в зоне боевых действий.

Мы также установили имена 94 человек, решивших отправиться на фронт в возрасте более 60 лет.

Самому возрастному погибшему был 71 год. Михаил Шувалов, всю жизнь проработавший в сфере энергетики, смог уехать на войну со второй попытки.

Также высокий уровень потерь добровольцев связан с тем, как именно сейчас пополняет свои ряды Минобороны России.

Чтобы избежать необходимости проводить новую волну мобилизации, российские чиновники сосредоточились на активной вербовке на фронт людей, которых может заинтересовать перспектива стабильного и высокого заработка, пусть и в условиях повышенного риска.

Судя по оговоркам чиновников, перед каждым городом и регионом поставлен план по вербовке людей в Минобороны для последующей отправки на войну.