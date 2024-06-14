На основе открытых источников Би-би-си совместно с изданием «Медиазона» (признано в России «иноагентом») и командой волонтеров удалось установить имена 56 452 российских военных, погибших в ходе полномасштабного вторжения в Украину.
Еженедельные показатели установленных потерь России вновь растут, что может быть отражением продолжающегося наступления российских сил на харьковском направлении.
За прошедшие две недели подтвердилась гибель еще 1 689 человек.
14% известных нам погибших были добровольцами, то есть пришли в Вооруженные силы с гражданки уже после начала вторжения и подписали контракт по своему желанию. 12% — это мобилизованные.
Крупнейшая категория потерь — это по-прежнему заключенные, поехавшие на фронт из российских колоний. На них приходится 20% всех установленных потерь российской стороны.
Реальное число потерь определенно выше, чем установленные нами цифры. Мы опираемся лишь на те данные, которые нам удается найти и проверить по открытым источникам: сообщения чиновников и СМИ, публикации близких родственников погибших в соцсетях и информация с кладбищ.
Упомянутая цифра погибших не включает основную часть имен из списка с личными данными 19 547 погибших наемников ЧВК «Вагнер», которые попали в распоряжение Би-би-си и «Медиазоны».
На этой неделе мы рассказали о документе ЧВК «Вагнер», который помог нам установить практически все потери вагнеровцев в ходе битвы за Бахмут.
Это отчет о выплатах компенсации в 5 млн рублей, положенной за гибель сотрудника по стандартному контракту с ЧВК «Вагнер». Подробнее об основных выводах расследования можно прочитать в нашем материале.
Проверяя подлинность предоставленного нам документа, мы сопоставили имена из списка выплат с нашим списком потерь, составленном на основе открытых источников.
В результате мы получили 6 902 случая, когда фамилия, имя отчество и дата гибели человека, учтенного в нашем списке потерь, полностью совпали с аналогичным данными из документа ЧВК «Вагнер».
Это был лишь самый первый этап сопоставления, на котором мы исключили все случаи, требующие более тщательного разбора: распространенные фамилии, записи, в которых у нас нет отчества или даты гибели.
В течение следующих недель мы продолжим сопоставление списков и постепенно пополним нашу базу потерь российской стороны с учетом информации из документа ЧВК «Вагнер».
На данный момент смерть всех 56 452 военных в нашем списке подтверждена на основе открытых источников.
Среди них есть и несколько десятков сотрудников ЧВК «Вагнер», чьи имена не упоминаются в предоставленных нам документах.
В основном это заключенные, которые были похоронены на новых кладбищах «Вагнера» в станице Бакинской Краснодарского края.
Возможно, это связано с тем, что в Бакинской нередко хоронили вагнеровцев, не имеющих или не поддерживающих связь с родственниками.
Соответственно, контактов для выплаты компенсации за смерть они не указали.
Основные тенденции
Самой быстрорастущей категорией потерь на фронте сейчас являются добровольцы.
С осени 2023 года мы фиксируем резкий и существенный рост погибших именно в этой группе. С октября еженедельные потери добровольцев не опускались ниже 75 человек в неделю. За последние две недели подтвердилась гибель еще 252 добровольцев.
Столь высокий уровень потерь в данной категории связан с несколькими факторами.
Во-первых, средний возраст добровольцев гораздо выше, чем у представителей других категорий. Большая часть недавно подписавших контракт — это люди в возрасте 40-49 лет. Им сложнее справляться с высокими физическими и психологическими нагрузками в зоне боевых действий.
Мы также установили имена 94 человек, решивших отправиться на фронт в возрасте более 60 лет.
Самому возрастному погибшему был 71 год. Михаил Шувалов, всю жизнь проработавший в сфере энергетики, смог уехать на войну со второй попытки.
Также высокий уровень потерь добровольцев связан с тем, как именно сейчас пополняет свои ряды Минобороны России.
Чтобы избежать необходимости проводить новую волну мобилизации, российские чиновники сосредоточились на активной вербовке на фронт людей, которых может заинтересовать перспектива стабильного и высокого заработка, пусть и в условиях повышенного риска.
Судя по оговоркам чиновников, перед каждым городом и регионом поставлен план по вербовке людей в Минобороны для последующей отправки на войну.
Изучив судебные дела и поговорив с адвокатами, Би-би-си установила, что на фронт теперь агитируют ехать не только заключенных, но и тех, кому еще только предстояло предстать перед судом.
Подозреваемым и обвиняемым предлагают уехать на фронт в обмен на приостановление уголовного дела. Вербуют и подсудимых — по меньшей мере десятки из них уехали на войну до вынесения приговора, надеясь, что это поможет им в будущем избежать ответственности.
Все это позволяет российской военной системе привлекать в свои ряды тысячи человек ежемесячно. Судя по некрологам, многие из них не получают даже двух недель тренировок перед отправкой на фронт и погибают в течение 30-60 дней.
Для сравнения: перед отправкой в Афганистан советских солдат готовили по четыре-шесть месяцев.
С начала вторжения Россия потеряла в Украине 3 630 офицеров, в том числе 421 человека в звании от подполковника и выше.
Среди погибших офицеров выделяются военные летчики. Это штучные специалисты и элита любой армии. Подготовка одного летчика-снайпера может занять от 15 до 17 лет и обходится в 12-14 млн долларов.
За два года войны Россия потеряла по меньшей мере 245 военных летчиков (включая штурманов и бортмехаников). Из них 80% — это потери экипажей боевых самолетов.
По меньшей мере 16 погибших пилотов были старше 50 лет. Известно, что некоторые из них должны были выйти в отставку несколько лет назад.
Участие этих летчиков в боевых вылетах может быть свидетельством нехватки молодого поколения квалифицированных и мотивированных пилотов.
По оценке британских военных экспертов, в течение многих лет программа подготовки военных летчиков в России шла по строгому и заранее утвержденному сценарию с целью произвести впечатление на высокопоставленных чиновников.
Такая система подавляла инициативу и не давала принимать самостоятельные решения, отмечают разведчики. В итоге это могло помешать развитию боевых навыков молодых экипажей российской военной авиации.
Общая оценка потерь
56 452 погибших — это только те потери, которые нам удалось подтвердить по открытым данным.
Реальное число погибших с российской стороны (без учета военных с территорий так называемых ДНР и ЛНР), по нашим наблюдениям, может быть в два раза больше. К такому выводу мы пришли, систематически изучая обстановку на кладбищах в 70 населенных пунктах по всей России.
Следовательно, реальное число погибших российских военных может превышать 113 тысяч человек.
В это число не входят те, кто воевал против Украины в составе вооруженных формирований «народных республик» Донбасса.
С 22 декабря 2022 года сепаратисты ДНР перестали публиковать данные о потерях своих войск (власти ЛНР сведения о своих потерях не обнародовали вовсе).
Изучив опубликованные некрологи и сообщения о поиске представителей ДНР/ЛНР, давно не выходящих на связь, мы пришли к выводу, что к концу ноября могло погибнуть около 23,5 тысяч бойцов.
Следовательно, с учетом погибших из подразделений ДНР и ЛНР общие потери пророссийских сил погибшими могут составлять 136 500 человек.
Мы продолжаем собирать данные о погибших военнослужащих. Если вы хотите поделиться информацией по этой теме, пожалуйста, напишите письмо на bbcrussian@bbc.co.uk
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Как мы считаем
В России каждый день публикуются все новые имена погибших и фотографии с похорон. Чаще всего фамилии называют главы российских регионов или представители районных администраций, местные СМИ и учебные заведения, где ранее обучались погибшие, а также родственники.
Би-би-си, «Медиазона» и команда волонтеров изучают эти данные и вносят их в список, который мы ведем с начала российского вторжения в Украину.
Подтверждением гибели мы считаем публикацию в российском официальном источнике или СМИ, публикации родственников либо посты в иных источниках, если они сопровождаются фотографиями захоронения.
В основном подсчете не учитываются потери самопровозглашенных республик Донбасса. Однако если гражданин РФ добровольно отправился на войну и присоединился к армиям этих «республик», мы его учитываем.
Рода войск мы определяли по сообщениям о том, где служил погибший, либо по знакам различия на форме. Мобилизованные, добровольцы и заключенные не являются отдельными родами войск, однако мы выделяем данные потери в отдельную категорию, чтобы сравнить их с потерями профессиональных (контрактных) частей регулярной армии.
К «другим войскам» в графике отнесены военнослужащие ПВО, РХБЗ, связисты, врачи, наземные службы ВКС, МВД, автомобильные и железнодорожные войска, а также военная полиция.