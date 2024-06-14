"ПСЖ" объявил о подписании вратаря сборной России

Соглашение с 25‑летним голкипером рассчитано до 2029 года. По данным СМИ, сумма трансфера игрока составила около 20 миллионов евро.

Переход Матвея Сафонова из "Краснодара" в "ПСЖ" стал самым дорогим трансфером среди вратарей в истории чемпионата Франции по данным Transfermarkt. Вторым в таблице самых дорогих приобретений среди голкиперов идет Кейлор Навас, также купленный "ПСЖ" (15 млн), третьим - Бенжамен Лекомт и его трансфер в "Монако" (13,5).

Сафонов является воспитанником клубной академии "Краснодара". Всего он провел за «быков» 175 матчей, 53 из которых "на ноль", стал вице‑чемпионом России в сезоне‑2023/24. В составе сборной России Сафонов принял участие в 14 играх.

"ПСЖ" - один из наиболее успешных европейских клубов последних лет. Последние шесть сезонов он становился чемпионом Франции, а в минувшем розыгрыше Лиги чемпионов дошел до полуфинала. Основной голкипер "ПСЖ" сейчас - итальянец Джанлуиджи Доннарумма, чемпион Европы 2020 года.

🎙️ The interview with our new goalkeeper Matvey Safonov is available!#WelcomeSafonov pic.twitter.com/1LFQbOiynU — Paris Saint-Germain (@PSG_English) June 14, 2024

В данный момент в чемпионате Франции выступают еще два российских футболиста - полузащитники Александр Головин ("Монако") и Далер Кузяев ("Гавр").

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