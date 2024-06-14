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Вышел с работы и исчез: полиция разыскивает Лаймониса Гаварса 1951 года рождения

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Вышел с работы и исчез: полиция разыскивает Лаймониса Гаварса, 1951 года рождения
Вышел с работы и исчез: полиция разыскивает Лаймониса Гаварса, 1951 года рождения Фото: Valsts policija

Госполиция разыскивает пропавшего без вести Лаймониса Гаварса 1951 года рождения. 13 июня около 13:00 мужчина покинул свое рабочее место на улице Гертрудес в Риге, после чего его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 189 см, худощавое телосложение, волосы седые.

Был одет в коричневую футболку, коричневые брюки, синюю ветровку.

Госполиция призывает ознакомиться с фотографией пропавшего и отозваться каждого, кто знает о его возможном местонахождении, позвонив по номеру телефона 110 или 670 859 80!

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