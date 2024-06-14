Вышел с работы и исчез: полиция разыскивает Лаймониса Гаварса, 1951 года рождения

Госполиция разыскивает пропавшего без вести Лаймониса Гаварса 1951 года рождения. 13 июня около 13:00 мужчина покинул свое рабочее место на улице Гертрудес в Риге, после чего его местонахождение неизвестно.
Приметы пропавшего: рост 189 см, худощавое телосложение, волосы седые.
Был одет в коричневую футболку, коричневые брюки, синюю ветровку.
Госполиция призывает ознакомиться с фотографией пропавшего и отозваться каждого, кто знает о его возможном местонахождении, позвонив по номеру телефона 110 или 670 859 80!
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!