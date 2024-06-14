Вышел с работы и исчез: полиция разыскивает Лаймониса Гаварса, 1951 года рождения

Госполиция разыскивает пропавшего без вести Лаймониса Гаварса 1951 года рождения. 13 июня около 13:00 мужчина покинул свое рабочее место на улице Гертрудес в Риге, после чего его местонахождение неизвестно.