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На улице Матиса в Риге горело производственное здание. Было эвакуировано 43 человека

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Пожарный VUGD. Иллюстративное фото.
Пожарный VUGD. Иллюстративное фото. Фото: Paula Čurkste/LETA

В пятницу, 14 июня, из производственного здания в Риге из-за пожара были эвакуированы 43 человека, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

Вызов на пожар на улице Матиса поступил в VUGD в 11:55.

На втором этаже двухэтажного производственного корпуса горела готовая продукция на площади 70 квадратных метров.

До приезда пожарных из здания самостоятельно эвакуировалось 30 человек, сотрудники VUGD эвакуировали еще 13 человек.

Пожар был ликвидирован в 14:49.

Всего за минувшие сутки в VUGD поступило 40 звонков. 11 звонков касались пожаров, 19 - спасательных работ, 11 звонков были ложными.

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