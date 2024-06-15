Видео: В Риге проходит шествие Baltic Pride!

Галерея: В Риге проходит шествие Baltic Pride!

В шествии принимают участие несколько тысяч человек, в том числе десятки организаций со всей Балтии.

В этом году на парад зарегистрировалось рекордное количество участников - 50 групп. По мнению организаторов, это подтверждает растущую поддержку прав ЛГБТК+ по всей Латвии и за ее пределами. Среди гостей также будут мэр Осло и участники из других стран Балтии и Европы.

Организаторы мероприятия призывают Ригу процветать как инклюзивный и смелый балтийский город, а общество - все больше и больше принимать разнообразие каждого человека.

Основной мотив шествия - празднование введения в Латвии закона о гражданском партнерстве, который вступит в силу 1 июля этого года и позволит регистрировать партнерство всем парам, в том числе однополым.

После шествия гостей фестиваля ждет концерт, на котором выступят Маркус Рива, Эмилия, Mauku Sencis & Grandmasters Neons, Катрина Диманта, Рижский квир-хор и Tartu Drag Collective.

Помимо музыкальных представлений в Верманском саду будут работать различные информационные стенды.

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