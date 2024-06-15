Снова крупный счет! Испания победила Хорватию

Встреча группы B прошла на Олимпийском стадионе в Берлине и завершилась со счётом 3:0 в пользу испанцев.

Все три гола Испания забила в первом тайме. На 29-й минуте Альваро Мората выбежал один на один с хорватским вратарем и низом пробил мимо его. На 32-й минуте Фабиан Руис обыграл Луку Модрича у входа в штрафную.

И в самом конце первого тайма Дани Карвахаль забил ногой в падении с подачи Ламина Ямаля.

Таким образом Ямаль в этом матче установил сразу два рекорда: самый молодой игрок и самый молодой автор голевой передачи в истории чемпионатов Европы по футболу.

Во втором тайме хорваты забили после того, как испанский вратарь отбил пенальти. Но гол был отменен, так как игрок сборной Хорватии раньше времени забежал в штрафную площадь.

В следующем туре Евро-2024 Хорватия сыграет против Албании 19 июня, а Испания встретится с Италией 20 июня.

За ходом Евро-2024 и турнирными таблицами можно следить здесь.

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