Италия победила Албанию, пропустив самый быстрый гол в истории Евро

Встреча группы B прошла на стадионе Сигнал Идуна Парк в Дортмунде и завершилась со счётом 2:1 в пользу итальянцев.

Все три гола были забиты в первом тайме. На 22-й секунде матча албанец Надим Байрами забил самый быстрый гол в истории Евро. Предыдущий рекорд (67-я секунда) принадлежал россиянину Дмитрию Кириченко, он забил свой гол в 2004 году, в матче с Грецией.

Но итальянцы быстро отыгрались. Алессандро Бастони забил на 11-й минуте после розыгрыша углового. А на 16-й минуте Николо Барелла вывел Италию вперед. Так счет 2:1 сохранился до конца матча.

В следующем туре Евро-2024 Албания сыграет против Хорватии 19 июня, а Италия встретится с Испанией 20 июня.

За ходом Евро-2024 и турнирными таблицами можно следить здесь.

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