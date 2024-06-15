Фото и видео Шествие Baltic Pride завершилось без происшествий

Хотя на мероприятие и пришли протестующие, их число было небольшим, и они не вступали в споры или конфликты с участниками шествия.

В Государственной полиции сообщили агентству LETA, что в период с 10:00 до 15:00 не было зарегистрировано никаких нарушений общественного порядка.

По оценкам полиции, в шествии Baltic Pride 2024 приняли участие около 7000 человек.

Видео: Шествие Baltic Pride 2024 "Пока все мы не будем равны"

Во время мероприятия сотрудники правоохранительных органов обеспечивали общественный порядок и безопасность в местах сбора, предотвращали физические конфликты между людьми с противоположными взглядами, при необходимости регулировали потоки людей и транспортных средств.

Мероприятие организовано объединением ЛГБТ и их друзей Mozaīka.

Фото: Шествие Baltic Pride 2024 "Пока все мы не будем равны"

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