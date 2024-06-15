Как обычно, посетителей выступлениями радовали различные артисты, а также специальные гости произносили свои обращения. Мероприятие также почтили его организаторы и активисты из Латвии и зарубежных стран.

Во время заключительного мероприятия и концерта Baltic pride 2024 можно было и танцевать, и петь, и покупать блюда и напитки, посещать информационные палатки различных организаций и наслаждаться атмосферой прайда вместе с друзьями, единомышленниками и всеми, кто выступает за полное равноправие к людям ЛГБТК+ в Латвии.