Сборная Нидерландов в концовке вырвала победу у Польши

Матч прошёл на стадионе "Фолькспаркштадион" в Гамбурге и завершился победой голландцев со счётом 2:1.

В первом тайме сборная Нидерландов владела преимуществом и больше контролировала мяч, а поляки играли "вторым номером". Несмотря на это, именно сборная Польши первой открыла счёт в матче - на 16-й минуте Адам Букса поразил ворота голландцев, замкнув головой подачу с углового.

На 29-й минуте Коди Гакпо дальним ударом из-за пределом штрафной поразил ворота Войцеха Щенсны. Польский голкипер не смог среагировать на мяч из-за рикошета от защитника.

Во втором тайме игра выровнялась и обе сборные имели неплохие шансы, чтобы выйти вперёд. На 83-й минуте победу "оранжевым" принёс точный удар Ваута Вегхорста, который вышел на замену за две минуты до этого.

В следующем матче нидерландцы сыграют против сборной Франции, а поляки встретятся с командой Австрии. Обе игры пройдут 21 июня.

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