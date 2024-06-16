Эриксен забил за Данию. Спустя 1100 дней после остановки сердца на Евро-2020

16 июня свои выступления на Евро-2024 начали команды группы C. В первом матче встретились национальные команды Словении и Дании, которые не смогли выявить победителя.
Матч прошёл на стадионе "Мерседес-Бенц-Арена" в Штутгарте и завершился вничью - 1:1.
Уже на 17-й минуте игры датчане вышли вперёд - гол забил 32-летний Кристиан Эриксен, который на предыдущем Евро пережил остановку сердца во время матча с Финляндией.
Словенци смогли отыграться только на 77-й минуте - Эрик Янза нанёс удар из-за пределов штрафной, который залетел в сетку ворот после рикошета от датского футболиста.
Напомним, 12 июня 2021 года в матче с Финляндией (0:1) на 43-й минуте Эриксен посреди поля неожиданно рухнул на газон и потерял сознание. Прямо на поле ему делали искусственное дыхание и закрытый массаж сердца. Позже подтвердилось: футболист пережил сердечный приступ. Это было 1100 дней назад.
Для продолжения карьеры ему пришлось перейти из "Интера" в "Брентфорд", так как по правилам серии А он не мог выступать с кардиостимулятором, который ему установили, чтобы избежать подобного в дальнейшем. Карьеру в сборной он возобновил в марте 2022 года.
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