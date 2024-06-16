Эриксен забил за Данию. Спустя 1100 дней после остановки сердца на Евро-2020

Матч прошёл на стадионе "Мерседес-Бенц-Арена" в Штутгарте и завершился вничью - 1:1.

Уже на 17-й минуте игры датчане вышли вперёд - гол забил 32-летний Кристиан Эриксен, который на предыдущем Евро пережил остановку сердца во время матча с Финляндией.

Словенци смогли отыграться только на 77-й минуте - Эрик Янза нанёс удар из-за пределов штрафной, который залетел в сетку ворот после рикошета от датского футболиста.

Напомним, 12 июня 2021 года в матче с Финляндией (0:1) на 43-й минуте Эриксен посреди поля неожиданно рухнул на газон и потерял сознание. Прямо на поле ему делали искусственное дыхание и закрытый массаж сердца. Позже подтвердилось: футболист пережил сердечный приступ. Это было 1100 дней назад.

Для продолжения карьеры ему пришлось перейти из "Интера" в "Брентфорд", так как по правилам серии А он не мог выступать с кардиостимулятором, который ему установили, чтобы избежать подобного в дальнейшем. Карьеру в сборной он возобновил в марте 2022 года.

За ходом Евро-2024 и турнирными таблицами можно следить здесь.

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