Сборная Англии с минимальным счётом обыграла Сербию

Матч прошёл на стадионе "Фельтинс-Арена" в Гельзенкирхене и завершился победой англичан с минимальным счётом - 1:0.

Единственный гол был забит на 13-й минуте. Букайо Сака прорвался по правому флангу и навесил во вратарскую, откуда Джуд Беллингем замкнул мяч в сетку.

Полузащитник сборной Англии стал вторым игроком в истории национальной команды, забившим на чемпионате мира и чемпионате Европы до своего 21‑летия. Первым, кто забил за английскую сборную на обоих крупных турнирах до того, как ему исполнился 21 год, был нападающий Майкл Оуэн.

Отметим, что капитан сборной Англии Харри Кейн стал рекордсменом национальной команды по количеству матчей на крупных турнирах (23).

Ранее в группе С вничью сыграли Словения и Дания (1:1). 20 июня Англия встретится с датчанами, а Сербия - со словенцами.

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала.

За ходом Евро-2024 и турнирными таблицами можно следить здесь.

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