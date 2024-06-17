Несмотря на то, что лето в наших широтах всегда кажется слишком коротким, солнечная погода из года в год радует и больших, и маленьких. Под воздействием солнечных лучей в организме синтезируется витамин D, который вызывает положительные эмоции, в ясные дни у нас больше энергии, и свободное время нередко проводим на природе, наслаждаясь свежим воздухом и активным отдыхом. Однако при этом важно не забывать о защите кожи от вредного воздействия лучей! Как защитить кожу от солнца в разном возрасте, рассказывает доктор Зане Кронберга, дерматолог Клиники кожи доктора Анны Берзини.
"Существует три типа солнечного ультрафиолетового излучения — UVC, UVB и UVA. UVC-лучи блокирует озоновый слой атмосферы, и они не влияют на нашу кожу, тогда как UVA-лучи способствуют ее старению и пигментации, а UVB-лучи попадают прямо в ядро клетки кожи и вызывают изменения ДНК, связанные с образованием рака кожи. Как бы ужасно это ни звучало, рак кожи является самой распространенной злокачественной опухолью в мире, и, чтобы избежать его, очень важно ежедневно наносить защиту от солнца. Кроме того, следует учитывать, что в Латвии наиболее распространены I и II фототип – для живущих здесь людей характерны светлые кожа и волосы, светлый цвет глаз – что означает, что мы особенно подвержены вредному воздействию солнечных лучей. Солнечное излучение также вызывает фотостарение, то есть под его воздействием кожа преждевременно стареет, теряет свою эластичность и образуются морщины", — объясняет дерматолог доктор Зане Кронберга.
Фотозащита – ежедневный уход против старения кожи
Вредное УФ-излучение и длительное пребывание на солнце негативно влияют на нашу кожу – она становится сухой, постепенно снижается количество коллагена и эластина, в результате чего теряется объем и эластичность кожи, образуются морщины, а также возможно появляется повышенная пигментация, например, образование так называемых возрастных пигментных пятен. Под воздействием солнечных лучей кожа стареет быстрее, и, чтобы этого не произошло, необходимо ежедневно соблюдать фотозащиту, по возможности уменьшая воздействие солнечных лучей на кожу, например, следует использовать соответствующие солнцезащитные средства, стараться больше находиться в тени, носить шляпы с широкими полями и солнечные очки, а лобовое стекло автомобиля следует оклеить специальной солнцезащитной пленкой.
При выходе на улицу, на части тела, не прикрытые одеждой, следует наносить солнцезащитный крем широкого спектра действия, содержащий защитные фильтры как от лучей UVA, так и от лучей UVB, обозначаемых SPF (фактор защиты от солнца). Чем выше указанный на упаковке SPF, тем большую защиту он может обеспечить. Следует помнить, что использование солнцезащитного крема актуально не только летом, но и весной, осенью и даже в солнечные зимние дни. Также следует помнить, что солнцезащитное средство не сможет защищать в течение всего дня – чтобы оно выполняло свои функции, его нужно обновлять каждые два часа.
Как защитить кожу на разных возрастных этапах?
Защита кожи от солнца одинаково важна как для малышей, так и для подростков, взрослых и пожилых людей, однако для полноценной защиты на каждом возрастном этапе необходимо учитывать отдельные нюансы.
Малыши и дети
Кожа младенцев и детей особенно чувствительна, в результате чего она становится восприимчивой к вредному УФ-излучению. Исследования показывают, что люди, получившие солнечные ожоги в детстве или находившиеся на солнце без должной защиты, больше подвержены риску развития рака кожи в будущем, поэтому в этом возрасте очень важно защищать кожу от воздействия УФ-излучения. Малыши в возрасте до шести месяцев не должны находиться под прямыми солнечными лучами, а при выходе на улицу следует позаботиться о том, чтобы малыш находился в тени. В этом возрасте также не рекомендуется наносить солнцезащитные средства. После шестимесячного возраста можно смело использовать предназначенные для детей солнцезащитные средства, например, BABE SUN Spf 50+ PEDIATRIC SUPER FLUĪDU, это средство обеспечивает эффективную защиту кожи лица у младенцев и детей, оно имеет легкую текстуру и особенно подходит для чувствительной кожи. В свою очередь, после трех лет подойдет BABE PEDIATRIC SUN Spf 50+ AIZSARGLĪDZEKLIS MITRAI ĀDAI – аэрозоль с высокой защитой, образующий прозрачный слой, дополнительно обогащенный успокаивающими кожу активными ингредиентами.
Подростки и взрослые
Защита от солнца имеет большое значение для сохранения здоровой кожи в течение долгих лет, поэтому важно включать использование солнцезащитного средства в свой ежедневный уход. Используя защитное средство как в солнечные, так и в пасмурные дни и даже находясь в тени, можно предотвратить гиперпигментацию, образование морщин, расширение капилляров и другие признаки преждевременного старения кожи. Также таким образом можно предотвратить обострение различных хронических заболеваний кожи, например акне и розацеа. В этой возрастной группе важно использовать соответствующее защитное средство для каждого участка тела – отдельное средство для тела и лица. Также стоит подумать о средстве, подходящем для защиты особо чувствительных участков тела, например для защиты губ, шрамов, родимых пятен, пигментных пятен и татуировок. Защитный карандаш BABE SUN SPF 50+ INVISIBLE STICK обеспечит локальную защиту кожи на чувствительных участках тела перед выходом на солнце.
Пожилые люди
Качество жизни людей сегодня улучшается, а продолжительность жизни увеличивается, поэтому следует помнить, что УФ-лучи имеют накопительный эффект, то есть они накапливаются в течение жизни, и мы можем испытывать изменения, вызванные УФ-излучением, на протяжении всей жизни. Кроме того, с возрастом повышается риск возникновения различных онкологических заболеваний, в том числе рака кожи, поэтому важно продолжать заботиться о защите кожи и в пожилом возрасте. Этой возрастной группе подойдет суперфлуид BABĒ Sun SPF50+ Healthy aging, это средство обеспечит высокую фотозащиту, увлажнит, уменьшит морщины, улучшит и корректирует признаки фотостарения, а также повысит эластичность кожи.
"Здоровая и красивая кожа — один из многих факторов, которые существенно определяют качество нашей жизни и позволяют избежать заболеваний. Если отсутствует уверенность, какие солнцезащитные средства приобрести, а какие из них наиболее эффективно защитят кожу, следует обязательно обратиться за советом к фармацевту. Оценив состояние и потребности кожи, специалист порекомендует продукт, который сможет позаботиться о вашей коже и позволит вам без забот наслаждаться летним солнцем", — добавляет доктор Зане Кронберга — дерматолог "Клиники кожи доктора Анны Берзини".
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