Как защитить кожу от солнца в разном возрасте?

При выходе на улицу, на части тела, не прикрытые одеждой, следует наносить солнцезащитный крем широкого спектра действия, содержащий защитные фильтры как от лучей UVA, так и от лучей UVB, обозначаемых SPF (фактор защиты от солнца). Чем выше указанный на упаковке SPF, тем большую защиту он может обеспечить. Следует помнить, что использование солнцезащитного крема актуально не только летом, но и весной, осенью и даже в солнечные зимние дни. Также следует помнить, что солнцезащитное средство не сможет защищать в течение всего дня – чтобы оно выполняло свои функции, его нужно обновлять каждые два часа.

Как защитить кожу на разных возрастных этапах?

Кожа младенцев и детей особенно чувствительна, в результате чего она становится восприимчивой к вредному УФ-излучению. Исследования показывают, что люди, получившие солнечные ожоги в детстве или находившиеся на солнце без должной защиты, больше подвержены риску развития рака кожи в будущем, поэтому в этом возрасте очень важно защищать кожу от воздействия УФ-излучения. Малыши в возрасте до шести месяцев не должны находиться под прямыми солнечными лучами, а при выходе на улицу следует позаботиться о том, чтобы малыш находился в тени. В этом возрасте также не рекомендуется наносить солнцезащитные средства. После шестимесячного возраста можно смело использовать предназначенные для детей солнцезащитные средства, например, BABE SUN Spf 50+ PEDIATRIC SUPER FLUĪDU, это средство обеспечивает эффективную защиту кожи лица у младенцев и детей, оно имеет легкую текстуру и особенно подходит для чувствительной кожи. В свою очередь, после трех лет подойдет BABE PEDIATRIC SUN Spf 50+ AIZSARGLĪDZEKLIS MITRAI ĀDAI – аэрозоль с высокой защитой, образующий прозрачный слой, дополнительно обогащенный успокаивающими кожу активными ингредиентами.