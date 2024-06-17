5 находок Lidl для вкусного Лиго

Канапе!

Когда все виды колбас и копченостей испробованы и оценен каждый сорт сыра, настало время вкусных и легких канапе с кремовой пастой Zigmas, которая создана на основе морепродуктов и подойдет и вегетарианцам. В Lidl можно купить разные виды этих кремов по отличной цене – креветочный паштет с авокадо, икорный паштет с креветками и икорный паштет с лососем. Они особенно хороши со свежеиспеченной булочкой Lidl, но не менее вкусные и со ржаными чипсами. Такие канапе отлично подойдут для позднего завтрака в Янов день, только не забывайте хранить их в холодильнике.



Широкий выбор латвийского пива

В Лиго надо пить хорошее пиво! Предпраздничное предложение Lidl дополняет множество различной продукции латвийских пивоваров на любой вкус, цвет и сценарий праздника – светлое и темное, фильтрованное и нет, в больших емкостях и маленькой упаковке. На полках Lidl можно найти пиво Cēsu, Mītava, Iļguciema, Mežpils, Tērvetes, Brāļa и Raiskumieša в различных емкостях и любом количестве. Тем, кто предпочитает пиву сидр, понравится освежающий Dārza sidrs.

Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.





Если задумали приготовить мясо на гриле, не забывайте о двух чрезвычайно полезных вещах — очень стильном и инстаграмном керамическом гриле яйцеобразной формы, а также классических основательных чугунных сковородах. Керамический гриль имеет встроенный термометр с размеченными 4 уровнями приготовления, что позволит вам гарантированно приготовить превосходное мясо! Диапазон температур составляет 50 – 450 градусов, поэтому даже самый жесткий стейк станет нежным и вкусным.

В свою очередь чугунная сковорода, поставленная на гриль, позволит приготовить великолепные блюда, не беспокоясь об открытом огне или углях. Чугун обеспечивает распределение тепла по всей поверхности сковороды, поэтому продукты на сковороде прожариваются равномерно, а не пригорают в середине гриля и не остаются сырыми на его краях. Чугунная сковорода-гриль может стать вашим незаменимым помощником на протяжении всего лета!



Как всегда, в магазинах Lidl все эти товары доступны по отличным ценам, ведь в преддверии Лиго со значительными скидками предлагается не только продукция частных торговых марок Lidl, но и товары известных латвийских производителей!