Готовимся праздновать Лиго? Как создать праздничное настроение менее чем за 20 EUR

Фото: Пресс-фото

Когда вы завершили обустраивать место для вечеринки, можно уделить время деталям, которые помогут создать ощущение праздника: вазы с полевыми цветами, огоньки и колонка для музыки (колонка DAJLIEN за 12 EUR).

"Для уюта – украсьте место для пикника. Например, огоньки на батарейках или на солнечной батарейке добавят уюта. Цветы и свечи в вазах (POMP за 2,99 EUR) тоже создадут ощущение душевного праздника. Для безопасности можно использовать LED-свечи", – говорит дизайнер.

Фото: Пресс-фото

Эксперт также делится недорогими идеями, как добавить удобства для вашего пикника: поднос для завтрака в постель (KLIPSK за 9,99 EUR) подойдёт для подачи напитков. Для детей можно выбрать безопасную посуду (KALAS от 0,50 EUR), она подойдёт для тех, кто может уронить свою тарелку и ещё только учится есть самостоятельно.

Фото: Пресс-фото

Упаковываем еду

"Если использовать правильную посуду и упаковку, пикник не будет вызывать неудобств. Мой совет – использовать стеклянные контейнеры с крышкой, которые станут не только удобным контейнером для перевозки еды, но и сервировочной посудой для подачи (контейнеры KEA 365+ от 1,79 EUR). Благодаря прозрачному стеклу вы сможете посмотреть, что находится внутри контейнера. Сухие закуски можно положить в закрывающийся пакет", – говорит Д. Римкус.

Фото: Пресс-фото

Некоторые продукты для праздничного стола можно положить в охлаждающие сумки NÄBBFISK, которые помогут поддерживать нужную температуру и сохранить свежесть блюда дольше. Если планируете готовить что-то горячее, то это блюдо можно положить в пищевой термос.

Фото: Пресс-фото

IKEA продолжает снижать цены

Улучшить повседневную жизнь многих людей – видение IKEA, которое осуществляется путём снижения цен, и в этом году это происходит уже во второй раз. Цены снижены на сотни товаров из разных категорий - от диванов и кресел до решений для хранения и аксессуаров. Например, держатель для зубных щёток DRAGAN теперь стоит 3,49 € (прежняя цена – 4,99 €), зеркало TRENSUM – 3,99 € (прежняя цена – 6,99 €), тележка RÅSKOG – 39,99 € (прежняя цена – 49,99 €), лампа MÅNALG – 19,99 € (прежняя цена – 29,99 €), ковёр TVERSTED – 89,99 € (прежняя цена – 129 €).

Фото: Пресс-фото

Теперь цена ниже: https://www.ikea.lv/ru/teper-cena-eshyo-nizhe