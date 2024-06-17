"Крестьянский сейм": спрос на местные фрукты и овощи снизился в среднем на 30%

Спрос на местные фрукты и овощи в этом году в Латвии сократился в среднем на 30%, сообщил агентству LETA член правления сельскохозяйственного общества "Крестьянский сейм" Мартиньш Тронс со ссылкой на проведенный обществом опрос местных производителей овощей, фруктов и ягод.
Опрос местных производителей показал, что резко сократилось потребление местной продукции, в то время как в супермаркетах существенно выросло предложение импортной продукции. Таким образом, общество "Крестьянский сейм" пришло к выводу, что задекларированная Министерством финансов цель по увеличению пониженной ставки налога на добавленную стоимость (PVN) на характерные для Латвии фрукты, ягоды и овощи фактически провалилась.
В том числе Тронс сослался на сообщения отдельных производителей о том, что на складах скопилось большое количество выращенных в Латвии помидоров и огурцов, так как сети супермаркетов предпочитают предлагать покупателям импортную продукцию.
Он также напомнил, что одним из аргументов Минфина при повышении ставки PVN на характерные для Латвии фрукты, овощи и ягоды с 5% до 12% было ограничение притока импортной продукции. "Еще только при "разгоне" сезона ясно, что поставленная цель себя не оправдала и произошло обратное", - подчеркивает Тронс, добавляя, что сейчас в супермаркетах возможно приобрести гораздо более дешевую импортную продукцию по цене, которую местные торговцы предложить не могут.
"Сейчас в проигрыше все. Покупатель из-за сокращения ассортимента отечественной продукции в супермаркетах. Производитель, потому что многие несут большие убытки. Государство, поскольку при покупке потребителем импортной продукции государство получает налогов по меньшей мере в три раза меньше, чем за равноценную по объему и цене продукцию, произведенную в Латвии. Сложившаяся ситуация является следствием неспособности принимающих решения выйти в мышлении за рамки таблицы Excel и прислушаться к прогнозам фермеров ", - подчеркнул Тронс.
Он также отметил, что несмотря на рост ставки PVN многие латвийские производители цену на продукты не увеличили. В то же время супермаркеты в Латвии используют ситуацию, ставя существенную наценку на продукты питания.
Представитель ООО Latgales dārzeņu loģistika, работающего под брендом Mežvidu tomāti, Эдгар Романовскис пояснил, что за последние три года ситуация на рынке резко изменилась. Существенно выросли позиции затрат на производство, особенно затраты на энергию. Несмотря на попытки оптимизировать издержки местным производителям стало еще сложнее конкурировать с производителями импортной продукции, у которых многие позиции затрат на производство ниже.
"Мы, местные производители, в этом году цену на свои продукты поднимать не стали, в последнее время даже снизили, чтобы дать торговым сетям возможность более широкого выбора местной продукции. Очень надеемся на отзывчивость своих многолетних партнеров по сотрудничеству и то, что они выберут отечественный продукт и уже проверенные ценности", - говорит Романовскис.
Тронс подчеркивает, что нередко в Латвии покупателя вводят в заблуждение, пользуясь именно его лояльностью к местному продовольствию: сейчас, покупая латвийскую клубнику, огурцы или помидоры в торговых точках, не всегда покупатель может быть уверен, что продукт действительно из Латвии. Люди верят написанному, что огурец выращен в Латвии, а продавец перемешивает латвийские огурцы с польскими и продает их как местные.
Так, еще весной в отдельных супермаркетах продавались якобы выращенные в Латвии яблоки, тогда как на складах местных производителей яблоки давно закончились. Также в торговлю попали якобы выращенные в Латвии огурцы, в отношении которых возникли подозрения, что они были ввезены из России.
Похожая ситуация и с клубникой, подтверждает Тронс.
"Крестьянский сейм" призывает покупателей быть внимательными при покупке произведенных в Латвии овощей, фруктов и ягод и в случае подозрений требовать у торговца информацию о происхождении и производителе продукта.
"Если у покупателя возникают подозрения, что его вводят в заблуждение, он имеет право узнать, где именно конкретный продукт выращен. В конце концов можно связаться с названным производителем, чтобы убедиться, что клубника, огурец или помидор поступают именно из его хозяйства", - объясняет Тронс.
Чтобы повысить информированность потребителей, в конце апреля в Сейме были поддержаны поправки, предусматривающие, что в местах торговли продуктами питания должна быть указана страна происхождения всех продуктов питания - в письменной форме или размещением флажка соответствующей страны. Уже сейчас эта норма закона распространяется на свежие фрукты, овощи и мясо. Однако Тронс признает, что только от честности торговца зависит, достоверна ли указанная информация.
Одним из требований, которые в этом году крестьяне предъявляли правительству на акциях протеста, было восстановление пониженной ставки PVN в размере 5% на характерные для Латвии овощи, фрукты и ягоды. Если это требование не будет выполнено, скорее всего, осенью в Латвии протесты продолжатся, подчеркивает Тронс.
Общество "Крестьянский сейм" - неправительственная организация, основанная в 1999 году, членами которой являются латвийские сельскохозяйственные производители и садоводы. Члены общества обслуживают в общей сложности более 500 000 гектаров сельскохозяйственных угодий и обеспечивают работой более 4000 человек.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!