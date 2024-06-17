Украина начала Евро-2024 с крупного поражения

Матч прошёл на стадионе "Альянц-Арена" в Мюнхене и завершился победой румынской сборной со счётом 3:0.

На 29-й минуте Николае Станчу вывел сборную Румынии вперёд. Затем, на 53-й минуте Рэзван Марин удвоил преимущество румын в счёте. Спустя четыре минуты Денис Дрэгуш довёл счёт до разгромного. Все попытки подопечных Сергея Реброва переломить ход матча успехов не принесли.

На уровне чемпионата Европы по футболу сборные Украины и Румынии сыграли друг с другом впервые в истории, до этого они встречались лишь в товарищеских матчах.

Позже сегодня в группе E состоится еще один матч: Бельгия сыграет со Словакией. В третьем матче дня сыграют Австрия и Франция, представляющие группу D.

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