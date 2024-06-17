Видео "Неправильный" инсульт. Клиентка удивлена ​​отказом страховщика выплатить компенсацию

Глава семьи во время теннисного матча почувствовал себя плохо. Благодаря своевременной первой помощи, оказанной присутствующими коллегами-медиками, его жизнь удалось спасти.

В больничной реанимации состояние мужчины удалось стабилизировать. В инсультном отделении в течение двух недель провели обследование и даже две операции. До сегодняшнего дня у мужа Йоланты так называемый "больничный лист".

Параллельно с реабилитацией супруга обратилась к страховщику, но получила отказ в удовлетворении требования о компенсации.

Йоланта считает, что страховая компания Balta отказывается выплачивать компенсацию, потому что ее муж пережил "неправильный" инсульт из-за особенностей в его организме, о которых стало известно только после инсульта.

"Какой случай тогда страховой, нужно совсем умереть?", - риторически спрашивает женщина.

Представитель Balta выразил желание не вдаваться в подробности об этом случае, чтобы не раскрывать имя пострадавшего и подчеркнул, что компания всегда ищет возможность выплатить страховку.

Ассоциация страховщиков Латвии сообщила, что в случае, если клиент не доволен действиями страховой компании, у него есть два пути: обратиться к омбудсмену ассоциации или в суд.

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